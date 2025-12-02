Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Dezember-Update ist jetzt da

Es geht los: Nachdem die erste volle Woche des Monats bereits gestern begonnen hat, hat Google jetzt wie erwartet den ersten Schritt zum großen Dezember-Update getan: Vor wenigen Minuten wurde das Android-Sicherheitsupdate für Dezember veröffentlicht, das zumindest in puncto Umfang ein wirklich großer Brocken ist. Es enthält Dutzende von Verbesserungen bzw. gestopfen Sicherheitslücken und behobenen Problemen. Pixel-Nutzer dürfen noch etwas weiter fiebern.



Google veröffentlicht schon seit vielen Jahren das Android-Sicherheitsupdate, das stets zum Beginn der ersten vollen Woche des Monats wichtige Sicherheitslücken stopft oder Probleme behebt. Vor einigen Monaten wurde das System dahingehend geändert, dass nur noch alle drei Monate ein wirklich großes Update ausgerollt wird, dass die aufgesparten Lücken der beiden Vormonate enthält. Stattdessen gibt es in den Zwischenmonaten nur Fixes für wirklich kritische Bugs. Im Dezember haben wir nun wieder den ganz großen Umfang.

Während es im Oktober ein vollständig leeres Update gegeben hat, sah es im November mit einer Handvoll von behobenen kritischen Sicherheitslücken schon anders aus – und jetzt legt man in vollem Umfang nach. Man hat 7 kritische und ganze 99 schwere Sicherheitslücken behoben. Laut der Ankündigung handelt es sich bei dem schwerwiegendsten Problem um eine kritische Sicherheitslücke in der Framework-Komponente, die gar zu einem Remote-Denial-of-Service führen kann, ohne dass zusätzliche Ausführungsberechtigungen erforderlich wären. Oder übersetzt: Angreifer könnten ohne Mittun des Nutzers die Kontrolle über das Smartphone übernehmen.

Zusätzlich hat Google das übliche lange Dokument mit Erklärungen veröffentlicht, das aber für Smartphone-Nutzer schlussendlich keine echte Relevanz hat. Wer sich für die einzelnen Lücken und deren Ausmaße interessiert, findet alle Details im unten verlinkten Security Bulletin.

Update für die Pixel-Smartphones kommt

Das ebenso für den heutigen Dienstag erwartete Pixel-Update für den Dezember lässt noch auf sich warten, dürfte aber wohl im Laufe des Nachmittags oder Abends veröffentlicht werden. Wir erwarten ein großes Pixel-Update für Dezember, ein Pixel Feature Drop und auch den Release einer neuen Android-Version – nämlich die finale Variante von Android 16 QPR2. Was im Update alles enthalten sein sollte, haben wir euch in unserem Artikel zum Pixel-Update für Dezember zusammengestellt.

Sobald das Update für die Pixel-Smartphones durch Google veröffentlicht wird, erfahrt ihr es natürlich hier im Blog als Erstes – also schon den ganzen Tag über mal herein. Wir erwarten ein wirklich großes Paket, das sich sehen lassen kann.

» Das steckt im kommenden Update für die Pixel-Smartphones

Security Bulletin: Android Security Bulletin Dezember 2025 | Pixel Security Bulletin Dezember 2025

