Android Show: Google lädt zum großen XR-Event; Neues zu Android XR, Glasses, Headsets und Gemini (Video)

Google hat große Pläne für das neue Betriebssystem Android XR und dessen umgebendes Ökosystem, das ist seit langer Zeit absehbar und wurde zuletzt auch mit einigen Ankündigungen unterstrichen. Schon in der nächsten Woche dürfte man schwungvoll nachlegen, denn Google lädt zur Android Show | XR Edition, für die wir neue Software-Funktionen, neue Geräte und Gemini-Verbesserungen erwarten können.



Google lädt zum Event, das erneut die Bezeichnung The Android Show trägt und in der nächsten Woche als XR-Edition über die Bühne gehen soll. Beim letzten Android Show-Event gab es umfangreiche Ankündigungen auch abseits des Kernthemas. Gut möglich, dass wir in der kommenden Woche auch den Start von Android 17 sehen werden, das auch als starker Unterbau der gesamten XR-Plattform gilt. Alle erwarteten Neuerungen in Android 17 findet ihr im verlinkten Artikel.

Der Teaser für die Einladung zur Android Show zeigt uns farbenfrohe Bugdroids, die vermutlich nicht ganz zufällig die gesamte Zeit über ein VR-Headset sowie eine XR-Brille im Gesicht tragen. Das zeigt uns, dass die Glass-Entwicklung weiter vorangeht und Google vielleicht schon in der nächsten Woche eine erste schlanke Brille ankündigt, auf die wir bereits seit mehreren Jahren warten. Erst vor wenigen Tagen hat man in einer Art Event-Teaser die schlanke AR-Brille von Magic Leap – einer Google-Tochter – gezeigt.

Rund um Android XR gibt es derzeit viele Entwicklungen sowie in den letzten zwei Jahren eine ganze Reihe von Neustarts, Einstellungen, Umplanungen oder auch unerwarteten Schwierigkeiten, sodass eine konkrete Prognose für künftige Features und Geräte derzeit kaum möglich ist. Daher wird man wohl in der nächsten Woche etwas Ordnung in den Laden bringen und vielleicht handfeste Ankündigungen und Präsentationen über die Bühne bringen wollen.

Selbst in der Beschreibung des Videos holt man zum Rundumschlag aus und spricht von Ankündigungen aus den Bereichen Glasses, Headsets, alles was dazwischen liegt, von Android XR und natürlich auch von Gemini. Das kommt einer kompletten Plattform-Ankündigung gleich, die wir natürlich beobachten werden. Das Event ist für kommenden Montag, 8. Dezember, um 19:00 Uhr deutscher Zeit geplant.

[9to5Google]

