Netflix App: Google Cast-Unterstützung wird eingestellt – Streaming auf Smart TV ist nicht mehr möglich

Das von Google über viele Jahre etablierte Google Cast ist für viele Nutzer auch heute noch eine wichtige technische Grundlage, um mediale Inhalte auf den Smart TV zu übertragen. Doch die größte Streamingplattform orientiert sich jetzt neu und will die Nutzer zur Verwendung der eigenen App zwingen: Netflix hat die Cast-Unterstützung aus vielen Produkten entfernt.



Glaubt man offiziellen Angaben sowie YouTube-Mitteilungen, ist der Smart TV die wichtigste Plattform für die Medienwiedergabe – das gilt umso mehr für Plattformen wie Netflix. Bisher hatten alle Nutzer die Möglichkeit, Netflix-Inhalte per Google Cast vom Smartphone oder Tablet direkt auf den Smart TV oder einen Cast-kompatiblen Controller wie etwa den Chromecast oder den Google TV Streamer zu übertragen – doch damit ist es erst einmal vorbei.

In den letzten Tagen melden viele Nutzer, dass der Cast-Button aus der Oberfläche der Netflix-App verschwunden ist und mittlerweile hat die Streamingplattform die Einstellung der Funktion offiziell bestätigt. In der Meldung heißt es, dass „Netflix die Unterstützung des Castings von einem Mobilgerät auf den Fernseher eingestellt“ hat. Stattdessen sollen die Nutzer „eine physische Fernbedienung verwenden, die mit ihrem Fernseher geliefert wurde“.

Das ist mehr als holprig formuliert, ebenso wie der Titel des Support-Beitrags „Kunde kann die Cast-Schaltfläche in der Netflix-App nicht finden“. Dennoch ist die Botschaft klar und stammt von offizieller Stelle: Man möchte aussagen, dass die Nutzer Netflix nur noch mit der entsprechend auf ihrem Smart TV vorinstallierten oder herunterladbaren Netflix-App verwenden. Das gibt Netflix mehr Kontrolle als beim bisherigen Streaming – allen voran mutmaßlich auch für das Ausspielen und nichtblockieren von Werbung.

Warum Netflix diesen Schritt jetzt geht, lässt sich nicht sagen. Gut möglich, dass man das Casting lange Zeit eher als notwendiges Übel betrachtet hat. Ein Zusammenhang mit dem kürzlich Disney-Google-Zwist dürfte es vermutlich nicht geben.

