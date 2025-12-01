Gemini: Neue Google-App soll schon bald starten – neue Generation für mehr Flexibilität + Desktop-App (Teaser)

Google kann immer mehr Nutzer von Gemini überzeugen, das durch ständige Updates immer wieder mit neuen Funktionen, Möglichkeiten und einer optimierten KI glänzen kann. Mittlerweile erweist sich allerdings die Oberfläche der Gemini-App als Flaschenhals – aber das dürfte nicht mehr lang der Fall sein. Jetzt teasert man eine ganz neue Gemini-App an, die wohl deutlich flexibler sein wird.



Gemini entwickelt sich rasant weiter, sowohl funktionell als auch intellektuell und zum Teil in der Darstellung der Inhalte – doch dem sind enge Grenzen gesetzt. Die Gemini-App ist auf allen Plattformen hauptsächlich als Konversation konzipiert und ist somit eher in einem Chatfenster als in einer flexiblen Umgebung aktiv. Diese Schwäche kennt man auch bei Google und will schon bald eine ganz neue Oberfläche ausrollen.

In einem Tweet verspricht Googles Gemini-Chef einen großen Schritt für Version 2.0 der Oberfläche. Ins Detail geht er dabei nicht, doch die Antwort bezieht sich auf die flexiblere ChatGPT-Oberfläche, die man mit diesem Update wohl hinter sich lassen und die Nutzerin vom Wechsel überzeugen will. Dass Gemini in diesem Punkt recht eingeschränkt ist, zeigt sich schon durch die Auslagerung von Funktionen wie etwa in Canvas oder NotebookLM.

Es gibt leider keine weiteren Details, sodass nur erahnt werden kann, welche Möglichkeiten bald geboten werden sollen. Ich denke, dass das neue Gemini 3 in der Google Websuche mit seinen flexiblen Oberflächen bereits die Richtung vorgibt und vielleicht als Testballon gesehen werden kann. Man erlaubt es der KI, aus dem strengen Rahmen auszubrechen, bietet mehr Interaktivität und kann dadurch auch den Funktionsumfang ansteigen lassen.

Wenn man jetzt schon einen solchen Teaser veröffentlicht, wird es wohl nicht mehr lang bis zum Rollout dauern. Denkbar ist auch eine native App für den Desktop, die die Limitierungen des Browsers aufhebt – etwa beim Zugriff auf externe Dateien oder Apps. Eine MacOS-App wurde vom Produktmanager bereits explizit angekündigt.

