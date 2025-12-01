Pixel-Aktionen enden heute: Pixel 9a für nur 389 Euro & Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Buds 2 Pro gratis

Das Black Friday-Wochenende ist vorüber, doch am heutigen Cyber Monday gibt es noch eine letzte Chance, um die wirklich starken Aktionen noch einmal zu ergattern. Mutmaßlich nur noch heute bekommt ihr das Google Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt und Pixel Buds Pro 2 gratis sowie das Pixel 9a für nur 389 Euro. Diese Black Friday-Aktionen enden heute Abend.



Hoffentlich haben viele Nutzer die Black Friday-Aktionen dazu genutzt, sich in wichtigen Bereichen einzudecken, benötigte Produkte zu bestellen oder auch schon an Weihnachten zu denken – denn besser wird es ziemlich sicher nicht mehr werden. Wir haben euch daher an diesem Wochenende noch einmal die Black Friday Pixel-Aktionen im Google Store sowie die besten Black Friday-Aktionen für Google-Nutzer aufgelistet. Heute Abend kommen die meisten Aktionen zu einem Ende.

Während viele Aktionen im Google Store mit „befristetes Angebot“ markiert sind, sind zwei echte Knaller mit „Black Friday-Angebote“ markiert und dürften daher schon in wenigen Stunden enden – das wollt ihr vielleicht nicht verpassen.

Jetzt bekommt ihr noch das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis – so günstig hat es das Smartphone bislang noch nicht gegeben – und dann auch noch mit den aktuellen Flaggschiff-Kopfhörern im Gepäck. Zusätzlich packt euch Amazon noch 60 Tage Audible gratis mit in das Paket. Aber auch am anderen Ende der Preisklasse gibt es eine starke Aktion, die nur noch heute gilt:

Ihr bekommt das Pixel 9a mit 29 Prozent Rabatt für nur noch 389 Euro. Es handelt sich dabei um das aktuelle Budget-Flaggschiff von Google, das erst vor wenigen Monaten auf den Markt gekommen ist. Das Smartphone wird noch bis April 2032 (!) mit Updates und allen Pixel Feature Drops versagt. Rechnet ihr das um, kostet euch das Smartphone weniger als 65 Euro pro Jahr!

» Hier geht es zu allen Aktionen im Google Store bei Amazon

» Die wichtigsten Aktionen für Google-Nutzer zum Black Friday / Cyber Monday

