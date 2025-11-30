Black Friday: Die besten Aktionen für Google-Nutzer – Rabatte auf Pixel, Android Auto, Smart Home (Amazon)

Die letzten Tage der Amazon Black Friday-Woche laufen, die schon in den letzen Tagen sehr viele starke Aktionen bereitgehalten hat und auch für Google-Fans noch sehr interessant ist. Am offiziellen Black Friday-Wochenende könnt ihr euch hohe Rabatte auf viele Pixel-Produkte sichern, auf die Android Auto-Dongles, auf viele smarte Produkte aus dem Amazon-Portfolio, für mediale Abos und vieles mehr. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der Black Friday-Aktionen für Google-Nutzer.



Wir befinden uns am Höhepunkt des Black Friday-Wochenende – sozusagen der „Sunday-Friday“ und es gibt kaum einen großen Händler, der diesen Einstieg in die Shoppingsaison nicht mitmacht. Mittlerweile befinden wir uns in der Höchstphase, bei der noch mit starken Aktionen gelockt wird, während es schon bald eher darum gehen wird, was überhaupt noch verfügbar ist. Also nutzt die hohen Rabatte, so lange sie noch zu haben sind.

Hohe Rabatte auf Pixel-Produkte

Ein Blick in die Black Friday-Aktionen im Google Store zeigt, dass praktisch das gesamte Sortiment der Google-Smartphones stark rabattiert ist. Ihr bekommt hohe Rabatte auf alle Pixel-Smartphones, auf die Pixel Watch, auf alle smarten Kopfhörer der Pixel Buds-Serie, auf Schutzhüllen, das Pixelsnap-Ladesystem und vieles mehr. Die Ersparnisse liegen bei weit über 20 Prozent, in Ausnahmefällen bekommt ihr die Produkte gar zum halben Preis. Schaut mal vorbei.

Wir haben euch beriets alle Pixel-Aktionen im Google Store in der Übersicht geliefert, sodass ihr nicht lange suchen müsst. Weil sich die Preise aber immer wieder ändern können und zum Teil schon jetzt die Verfügbarkeit nicht mehr in vollem Umfang gegeben ist, könnt ihr einfach direkt bei den Pixel-Aktionen im Google Store hereinschauen.

» Hier geht es zu den Pixel-Aktionen im Google Store

Letzte Aktualisierung am 2025-11-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Smart Home-Produkte zum halben Preis

Natürlich darf das smarte Amazon-Portfolio bei den hohen Rabatten zum Black Friday nicht fehlen. Der Onlinehändler enttäuscht auch in diesem Jahr nicht und hat praktisch das gesamte Sortiment mit rabattierten Preisen in die Auslage gestellt. Das reicht von den Echo Smart Speakern über Fire-Tablets und die Kindle-Geräte bis zum Fire TV-Sortiment oder die Smart Home-Produkte von Ring, eero und Co. Wir haben euch bereits die smarten Aktionen bei Amazon-Geräten aufgelistet und unter den folgenden Links kommt ihr zur jeweiligen Übersicht aller Rabatte:

» Jetzt 50 Prozent Rabatt und mehr auf alle Amazon-Geräte

Android Auto-Dongles stark rabattiert

Solche Aktionstage oder Rabattwochen, wie wir sie rund um den Black Friday und natürlich die Weihnachtszeit haben, sind stets der beste Zeitpunkt, um auch im Fahrzeug aufzurüsten: Aktuell bekommt ihr die Android Auto-Dongles zur kabellosen Nutzung der Infotainment-Plattform zu wirklich sehr günstigen Preisen. Die Auswahl ist groß und die Preise niedrig. Einige Exemplare haben wir euch in unserem Android Auto Dongle-Artikel zusammengestellt, die beliebtesten Produkte findet ihr aber auch in der folgenden Box:

Letzte Aktualisierung am 2025-11-26 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Amazon-Abos gratis

Zum Black Friday gibt es bei Amazon nicht nur die Aktionen auf physische Produkte, sondern ihr könnt auch bei den Abos wieder einiges einsparen. Für ganze drei Monate – also mittlerweile bis Ende Februar 2026 – bietet man kostenloses Amazon Music Unlimited, kostenloses Kindle sowie Amazon Audible Hörbücher für nur 99 Cent pro Monat. Letztes enthält zusätzlich ein 15 Euro Guthaben für den Kauf weiterer Inhalte. In der folgenden Liste findet ihr die drei Aktionen in der Übersicht.

(Partnerlinks in diesem Artikel, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 2025-11-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.