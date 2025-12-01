Saisonale Feiertage 2025: Die Lichterkette hängt schon! Animiertes Google-Doodle für die Festtage startet

Wir starten in den letzten Monat des Jahres! Heute ist der 1. Dezember einige haben vielleicht schon das erste Türchen am Adventskalender geöffnet und auch bei Google bringt man die Nutzer jetzt für die saisonalen Feiertage in Stimmung. Auf der Google-Startseite ist das Logo ab heute mit einer schicken Lichterkette dekoriert, zeigt sich in animierter Form und dürfte uns damit durch den gesamten Dezember begleiten.


saisonale feiertage google doodle 2025 white

Auf der offizielle Google-Seite trägt das Doodle heute die Bezeichnung „Saisonale Feiertage 2025“ und besteht auch diesmal wieder aus einer Lichterkette, die sich um die Buchstaben des Logos schlängelt. Dieses Konzept haben wir in den letzten Jahren schon mehrfach gesehen, doch die Designer haben sich auch 2025 wieder die Mühe gemacht, ein neues Logo zu entwerfen bzw. die Lichterkette gegen eine neue Variante auszutauschen.

saisonale feiertage google doodle 2025 black

Die Lichterkette in animierter Form bringt die einzelnen Buchstaben des Schriftzugs zum Leuchten, so wie ihr das sowohl in der ersten offiziellen Animation als auch auf meinem Screenshot der schwarzen Variante sehen könnt. Der schwarze Hintergrund des Dark Mode tut den Google-Doodles oft nicht gut, doch in diesem Fall kommt es dem meiner Meinung nach sogar zugute. Die Buchstaben scheinen noch stärker zu leuchten und das Ambiente passt natürlich wunderbar.

Ob Google aus diesem Logo eine Serie machen wird oder es bei dieser Darstellung bis zum 30. Dezember oder gar 31. Dezember belässt, bleibt abzuwarten. Einige Jahre lang gab es eine echte Serie, die allerdings nur über wenige Tage lief und das Doodle mit jedem Tag mehr geschmückt hatte. Zunächst wurden Lichterketten von Tierfiguren positioniert, dann im Laufe einiger Tage aufgehangen und am 24. Dezember schließlich eingeschaltet. Zu Silvester wiederholte es sich mit einer anderen Lichterkette.

Vermutlich wird es in diesem Jahr keine Serie, denn eigentlich sind wir schon am Ziel. Dennoch kann es besondere Logos im Laufe des Dezembers geben – wir halten euch auf dem Laufenden. Wer etwas Interaktivität möchte, kann auch im Google-Adventskalender Santa Tracker vorbeischauen:

» Google Santa Tracker 2025: Googles Adventskalender mit vielen weihnachtlichen Spielen ist wieder online

