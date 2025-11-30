Google Santa Tracker 2025: Googles Adventskalender mit vielen weihnachtlichen Spielen ist wieder online

Morgen ist der 1. Dezember und es kann endlich wieder das erste Türchen am Adventskalender geöffnet werden! Auch im Web wird es wieder zahlreiche Adventskalender mit allerlei Gewinnspielen geben und natürlich darf auch Google dabei nicht fehlen. Wie seit vielen Jahren üblich, wird auch der digitale Adventskalender Google Santa Tracker mit vielen kurzweiligen Spielen und Lerninhalten geöffnet.



Bereits seit dem Jahr 2004 betreibt Google den Santa Tracker, der in seiner ursprünglichen Form nur die namensgebende Funktion hatte – nämlich den Weihnachtsmann zu verfolgen und seine aktuelle Position auf der Weltkarte anzuzeigen. Diese Funktion ist noch immer vorhanden, rückt aber zumindest in den ersten vier Wochen in den Hintergrund. Denn in der Vorweihnachtszeit ist das Portal ein bunter Adventskalender mit vielen Überraschungen, der sowohl auf dem Smartphone als auch im Web zur Verfügung steht.

Auch im Jahr 2025 besteht der Santa Tracker hauptsächlich aus einem großen Adventskalender, der aber in diesem Jahr etwas anders gestaltet ist: Zwar gibt es nach wie vor das interaktive Dorf, aber viele Inhalte sind nun auf einer sehr langen Seite bereits zu sehen und teilweise auch nutzbar. Es gibt sehr viel zu entdecken, denn auf der wirklich sehr schön gestalteten Plattform gibt es 24 kleine Überraschungen in Form von Spielen, Videos und weiteren bisher noch unbekannten Inhalten. Jeden Tag sollte ein weiterer Inhalt freigeschaltet werden, wobei schon jetzt die ersten Inhalte angeboten werden. Alle Türchen bleiben auch im Nachhinein geöffnet und können in den folgenden Tagen erneut aufgerufen werden.

Der Santa Tracker lässt sich sowohl im Web als auch auf dem Smartphone nutzen und lässt sich im Browser direkt als Progressive Web App installieren. Auf Deutsch trägt die App, die im Englischen einfach nur Santa Tracker heißt, übrigens die Bezeichnung „Auf den Spuren des Weihnachtsmannes“, was ich persönlich etwas unglücklich gewählt finde.









Am 24. Dezember dürfen wir uns dann nicht nur auf das große Abschlussspiel freuen, sondern auch darüber, dass der Countdown abgelaufen ist und sich der Weihnachtsmann wieder in seinen Schlitten schwingen und auf den Weg um die Welt machen wird.

Der Santa Tracker ist nicht nur jedes Jahr ein großer Spaß für Jung und Alt, sondern diente in der Vergangenheit auch als Tech-Demo für die Entwickler aus dem Hause Google. Auch wenn man es den bunten Welten nicht ansieht, steckt dahinter teils große Programmierkunst und die neuesten Web-Technologien. Und damit interessierte Nutzer nicht nur in den Dezember-Wochen etwas davon haben, wird der Adventskalender nach einigen Monaten als Open-Source freigegeben.

Also auf in den Adventskalender, der schon jetzt viele Inhalte bereithält und in den nächsten 25 Tagen vielleicht noch mehr Spiele und andere Späße bietet 🙂

