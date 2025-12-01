Android: Google Wetter wird eingestellt – die Wetter-App verschwindet und Google killt Froggy (Screenshots)

Google bietet schon seit vielen Jahren eine Wetter-App für Android an, die von vielen Nutzern verwendet werden dürfte und im Laufe der Zeit immer weiter verfeinert wurde. Jetzt steht diese allerdings vor dem Aus, denn bei immer mehr Nutzern führt der Aufruf jetzt nur noch zur Google Websuche, mit dem Hinweis der baldigen Einstellung dieser gefühlt eigenständigen Oberfläche.



Die Google Wetter-App dürfte sich auf vielen Homescreens befinden, denn sie ist auf allen zertifizierten Android-Smartphones vorinstalliert und kann leicht als Verknüpfung abgelegt werden. Tatsächlich handelt(e) es sich dabei niemals um eine eigene App, sondern lediglich um eine interne Verknüpfung zur Google-App. Daher auch die enge Anbindung an die Websuche. Auf obigen Screenshots seht ihr die App, wie sie sich aktuell noch vielen Nutzern präsentiert.

Schon seit einigen Woche und wohl vermehrt seit einigen Tagen werden Nutzer darauf hingewiesen, dass die App ihre Position wechselt. Die „eigenständige“ App wird eingestellt und die Nutzer werden stattdessen in die Google Websuche weitergeleitet, so wie ihr sie auf obigen Screenshots sehen könnt. Es führt schlicht zur simplen Suchanfrage nach dem Wetter, wie sie von Millionen Nutzern täglich abgeschickt und als Ergebnis verwendet wird.

Der Informationsgehalt ist in etwa gleich, aber sowohl der Aufbau als auch die grafische Darstellung völlig anders. Für die Nutzer bedeutet das daher eine große Umstellung, die vor allem in den ersten Tagen sicherlich nicht leicht fällt. Dennoch ist auch weiterhin das Wichtigste mit nur einem Blick und ohne Interaktion sichtbar, nämlich die aktuelle Temperatur und Wetterlage sowie die Prognose für die nächsten Stunden und Tage. Alles Weitere wird nach einem Scrollen sichtbar.

Weiterer Wermutstropfen: Diese Umstellung bedeutet gleichzeitig den Abschied von Froggy, der über viele Jahre als Google-Wettergott galt und in vielen Apps zu finden war. In der vermutlich auch zukünftig verfügbaren Pixel Wetter-App für Pixel-Smartphones ist er nicht zu finden.

