Wie wird das Wetter? So funktioniert Googles neues KI-Modell WeatherNext 2 – übertrifft Konkurrenz (Video)

Es gibt wohl kaum eine trivialere Anfrage als die nach dem Wetter – aber auch kaum eine, in die so viel Rechenpower für treffsichere Angaben fließt. Google Deepmind hat vor wenigen Tagen das neue KI-Modell WeatherNext 2 vorgestellt, das große Fortschritte erzielt haben soll. Wir stellen euch das neue Modell vor, das ab sofort verfügbar ist und die Messlatte sehr hoch legt.



Google ist schon seit vielen Jahren im Bereich der Wetterprognose aktiv, wobei man im Laufe der Zeit immer tiefer eingestiegen ist. Beginnend mit den zugelieferten Daten in der Websuche, über detailliertere Daten in den eigenen Apps, eigenen KI-Prognosen und seit einigen Jahren auch mit eigenen KI-Modellen, die mit den eingekauften Rohdaten gefüttert werden. Mittlerweile hört das ganze Programm bei Google Deepmind auf WeatherNext und wurde in dieser Woche in der nächsten Generation veröffentlicht.

Mit WeatherNext 2 hat Google Deepmind das nach eigenen Angaben treffsicherste KI-Modell für Wetterprognosen vorgestellt. Es ist laut der Ankündigung bis zu achtmal schneller als andere Modelle und kann Vorhersagen mit einer Auflösung von bis zu einer Stunde liefern. Oder anders gesagt: Man prognostiziert das Wetter in rasender Geschwindigkeit bis zu 24x pro Ort und Tag.

Weil das Wetter trotz aller KI und Erfahrungen nicht immer prognostizierbar ist, erstellt WeatherNext 2 aus jedem einzelnen Datenpunkt nicht nur eine Prognose, sondern Hunderte von möglichen Szenarien, die mit näherkommendem Zeitpunkt in ihren Wahrscheinlichkeiten steigen. Das soll vor allem die Prognose von Extremwetterereignissen massiv verbessern und optimierte Frühwarnsysteme ermöglichen. Aktuelle Supercomputer benötigen dafür Stunden, während WeatherNext 2 dies mit nur einer einzigen TPU in wenigen Minuten (!) erledigt.









Laut Google übertrifft das neue WeatherNext 2 den eigenen Vorgänger, der schon Maßstäbe gesetzt haben soll, um ganze 99,9 Prozent bei allen wichtigen Variablen: Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit und das bei allen Vorlaufzeiten zwischen 0 bis 15 Tagen. Schon mit dem Vorgänger hat Google laut damaliger Ankündigung die meisten bekannten Wettermodelle in den Schatten gestellt und hat sich jetzt noch einmal selbst übertroffen.

Google ist mit WeatherNext 2 definitiv auf dem Weg, an die Spitze der weltweiten Wettervorhersage zu gelangen, insbesondere im Hinblick auf Geschwindigkeit, Effizienz und die realistische Darstellung von Unsicherheiten (Ensemble-Vorhersagen). Man übertrifft das in Europa standardmäßig verwendete ECMWF-Modell sowie das in den USA genutzte GFS-Modell bei weitem.

Damit auch alle Nutzer davon profitieren, sind die Daten des neuesten KI-Wettermodells ab sofort fester Bestandteil der Wetterprognosen in der Google Websuche, im Pixel Wetter und schon bald auch in den Wettervorhersagen bei Google Maps.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.