Google Play Store Aktion: Diese 48 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das große Google Maps-Update, erklären die neuen Google KI-Wetterprognosen und zeigen euch die besten Black Friday-Deals für Google-Nutzer. Verpasst auch nicht unsere Rückblicke: Android Update | Gemini Update | Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 22.11.2025

Black Friday: Die besten Amazon-Aktionen für Google-Nutzer – Rabatte auf Pixel, Android Auto, Smart Home

Apps
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
Download QR-Code
IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
Premium Camera
Premium Camera
Download QR-Code
Premium Camera
Entwickler: FUTUREMETA
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
Download QR-Code
80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
Download QR-Code
90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Mandala Maker 360
Mandala Maker 360
Download QR-Code
Mandala Maker 360
Entwickler: Humble Kid Creation
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Download QR-Code
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Download QR-Code
Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Date Calculator Pro
Date Calculator Pro
Download QR-Code
Date Calculator Pro
Entwickler: ng-labs
Preis: Kostenlos
Meine Medizin Pro
Meine Medizin Pro
Download QR-Code
Meine Medizin Pro
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Watch Faces
MOON KNIGHT Digital Watch Face
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Download QR-Code
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
Hybrid power: Watch Face
Hybrid power: Watch Face
Download QR-Code
Hybrid power: Watch Face
Entwickler: Yeei Watch Face
Preis: Kostenlos
ODYSSEY Digital Watch Face
ODYSSEY Digital Watch Face
Download QR-Code
ODYSSEY Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos

Android Update: Akku-Revolution, Android 17 kommt, die besten Apps und Spiele und gefährliches Sideloading

Wie wird das Wetter? So funktioniert Googles neues KI-Modell WeatherNext 2 – übertrifft Konkurrenz (Video)




pixel angebote

Spiele
Hexa Blast
Hexa Blast
Download QR-Code
Hexa Blast
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Block vs Block 2
Block vs Block 2
Download QR-Code
Block vs Block 2
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Merge City Premium -Home decor
Merge City Premium -Home decor
Download QR-Code
Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
Download QR-Code
Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
Download QR-Code
Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
Preis: Kostenlos
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
Download QR-Code
Cooking Kawaii: Küche
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Merge Cafe Premium -Home Decor
Merge Cafe Premium -Home Decor
Download QR-Code
Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Download QR-Code
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
RUSTY: Island Survival Pro
RUSTY: Island Survival Pro
Download QR-Code
RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
White Room
White Room
Download QR-Code
White Room
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Food Fever Premium: Restaurant
Food Fever Premium: Restaurant
Download QR-Code
Food Fever Premium: Restaurant
Entwickler: Unimob Games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Eine Party feiern VIP
Eine Party feiern VIP
Download QR-Code
Eine Party feiern VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Find the Differences2
Find the Differences2
Download QR-Code
Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Plurals Test & Practice PRO
Plurals Test & Practice PRO
Download QR-Code
Plurals Test & Practice PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Search Champion PRO
Word Search Champion PRO
Download QR-Code
Word Search Champion PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Colonies PRO
Colonies PRO
Download QR-Code
Colonies PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
Download QR-Code
Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
Download QR-Code
Sudoku Master Premium: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Prepositions Grammar Test PRO
Prepositions Grammar Test PRO
Download QR-Code
Prepositions Grammar Test PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «

amazon black friday deals




Icon Packs
Shapy Adaptive Icon Pack
Shapy Adaptive Icon Pack
Download QR-Code
Shapy Adaptive Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Pulse Watch Face
Pulse Watch Face
Download QR-Code
Pulse Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Android 12 Colors - Icon Pack
Android 12 Colors - Icon Pack
Download QR-Code
Android 12 Colors - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
OctaRing - Icon Pack
OctaRing - Icon Pack
Download QR-Code
OctaRing - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
S4U Ancient SE
S4U Ancient SE
Download QR-Code
S4U Ancient SE
Entwickler: styles4you
Preis: Kostenlos
Himawari Yellow - Icon Pack
Himawari Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Himawari Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Octacrop - Icon Pack
Octacrop - Icon Pack
Download QR-Code
Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket