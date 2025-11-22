Google Maps: Großes Herbst-Update bringt Neuerungen – Entdecken, Aufladen, Bewerten und Gemini (Videos)

Etwa zwei Mal pro Jahr erhält die Kartenplattform Google Maps ein großes Update, das eine ganze Reihe von neuen Funktionen in die Apps bringt – und in dieser Woche war es wieder soweit. Die Entwickler haben viele Neuerungen rund um den Entdecken-Tab angekündigt, verbessern die Ladestationen-Details für Elektrofahrzeuge, ermöglichen anonyme Bewertungen und bringen Insider-Tipps von Gemini für US-Nutzer.



Gerade erst gab es das große Gemini-Upgrade für die Google Maps Navigation und jetzt darf auch der Rest der Kartenplattform außerhalb der Routenplanung und Navigation wieder von Neuerungen profitieren. Wir haben euch die einzelnen Neuerungen bereits ausführlich vorgestellt, wollen sie in diesem Artikel aber noch einmal als Überblick für das Herbst-Update der Plattform schnell zusammenfassen.

Neuer Entdecken-Tab

Der Entdecken-Tab hat schon seit Jahren seinen festen Platz in der Hauptnavigation der Smartphone-Apps und wird jetzt mit vielen neuen Einträgen sowie einer verbesserten Struktur aufgewertet. Im Tab finden sich jetzt viele Karussells, die die Einträge aus den einzelnen Kategorien zusammenfassen. Die Kategorien umfassen Trend-Orte, Orte mit vielen Besuchern, hohen Bewertungen, KI-Vorschläge, Nachrichten von Business-Besitzern und vieles mehr. Der neue Tab wird im Laufe der nächsten Tage für alle Smartphone-Nutzer ausgerollt.

» Alle Infos zum neuen Explore-Tab in Google Maps









Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Google Maps enthält schon seit vielen Jahren offizielle Einträge zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Im Laufe der Zeit wurde der Informationsumfang immer weiter ausgebaut und enthält längst Details zur Leistung, zu den unterstützen Steckertypen und zum Teil auch Informationen zur aktuellen Verfügbarkeit. Die Daten zur Verfügbarkeit stammen von den Betreibern, die diese Details über offene Schnittstellen mit Google Maps teilen.

Weil längst nicht alle Betreiber diese Daten liefern oder zum Teil gar nicht digital anbieten, wird nun die Google Maps-KI aktiv und soll weltweit für Hunderttausende von Ladestationen anhand historischer Daten und Prognosen angeben, ob eine Ladestation verfügbar sein sollte. Das sind reine Wahrscheinlichkeitsrechnungen und die Daten müssen nicht den tatsächlichen Stand widerspiegeln, aber das ist sicherlich besser als nichts.

» Alle Infos zur Ladestationen-Verfügbarkeit in Google Maps

Anonyme Bewertungen

Weil Google Maps-Bewertungen nicht immer nur Loblieder enthalten, können diese für den Verfasser schnell problematisch werden. Das weiß man auch bei Google Maps und führt jetzt eine Möglichkeit für öffentlich-anonyme Bewertungen ein. Nutzer können sich ein Bewertungsprofil anlegen, das aus einem frei gewählten Namen, einem neuen Profilbild sowie einer Kurzbeschreibung besteht, aber keinen Rückschluss auf den Realnamen zulässt. Intern sind Bewertungen mit dem Google Maps-Konto verbunden, nach außen hin wird diese aber nicht sichtbar.

» Alle Infos zu den anonymen Google Maps-Bewertungen









Insider-Tipps von Gemini

Gemini kann jetzt zum digitalen Reiseführer innerhalb von Google Maps werden, so wie das schon vor mehreren Monaten in Aussicht gestelltl wurde. In den Details zu einem Ort findet sich künftig bei vielen Einträgen ein Bereich mit Insider-Tipps, die tatsächlich nicht von Nutzern oder einer Redaktion erstellt wurden, sondern aus der KI-Feder von Gemini stammen. Man fasst das als „Know before you go“ zusammen.

Die KI recherchiert selbstständig zu den einzelnen Orten innerhalb der offiziellen Angaben, der Nutzerbewertungen oder auch im gesamten Web, sodass hilfreiche Tipps oder Informationen zur Verfügung stehen können. So könnt ihr beispielsweise erfahren, ob oder wie ihr am besten im Restaurant reserviert, welche Gerichte auf der Speisekarte empfehlenswert sind, wie es mit der Parkplatz-Situation aussieht und mehr. Diese neue Funktion startet zunächst nur für US-Nutzer am Smartphone, dürfte aber schon bald global angeboten werden.

