Amazon Black Friday: Die besten Aktionen für Google-Nutzer – Rabatte auf Pixel, Android Auto, Smart Home

Aus offizieller Sicht dauert es noch eine Woche bis zum Black Friday, doch schon gestern ist die Amazon Black Friday-Woche gestartet, die natürlich auch für Google-Nutzer sehr interessant ist. Denn es gibt hohe Rabatte im Google Store, Angebote auf kompatible smarte Produkte, Aktionen rund um die Android Auto-Dongles, lohnende Abos und einiges mehr. Hier findet ihr die schnelle Black Friday-Übersicht.



Der Black Friday dominiert sowohl Online als auch Offline den Handel, das dürfte wohl kaum jemandem entgangen sein. Auch Google-Nutzer können in diesen Tagen von vielen Aktionen profitieren, die man zum Teil schon jetzt als letzte Chance für dieses Jahr betrachten muss. Denn während es jetzt noch um möglichst hohe Rabatte geht, gilt zur Weihnachtszeit eher, ob die Wunschangebote überhaupt noch kurzfristig verfügbar sind.

Hohe Rabatte auf Pixel-Produkte

Bei den Black Friday-Aktionen im Google Store gibt es schon seit einigen Tagen hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, auf das Pixel 9a, die Pixel 9-Smartphones sowie attraktive Bundles. Die Rabatte liegen bei mindestens 20 Prozent bis rauf zu ganzen 49 Prozent. Auch die Pixel Buds sind mit 20 bis 35 Prozent stark rabattiert, ihr bekommt die Pixel Watch 3 fast zum halben Preis und vieles mehr.

Wir haben euch schon gestern alle Pixel-Aktionen im Google Store in der Übersicht geliefert – an dieser Stelle würde es den Rahmen sprengen. Schaut doch im Artikel vorbei und wechselt direkt in den Google Store bei Amazon, um alle Angebote zu sehen. Die ersten Produkte, wie das Pixel 10 Pro, sind schon jetzt schwerer zu bekommen.

» Hier geht es zu den Pixel-Aktionen im Google Store









Smart Home-Produkte zum halben Preis

Bei den hohen Rabatten zum Black Friday darf natürlich auch das smarte Amazon-Portfolio nicht fehlen. Aktuell gibt es wirklich starke Aktionen auf das gesamte Sortiment von den Echo Smart Speakern und Smart Displays über die Fire TV-Geräte, die Fire-Tablets bis hin zu den Sicherheitslösungen von Ring und eero, die WLAN-Router und die Kindle-Produkte. Auch diese lassen sich natürlich in diesem Artikel nicht vollständig auflisten, ohne jeglichen Rahmen zu sprengen. Schaut einfach in folgender Auflistung mit allen Infos und Aktionen vorbei:

Android Auto-Dongles stark rabattiert

Aktionstage sind immer der beste Zeitpunkt, um ein Produkt wie die Android Auto-Dongles zu einem günstigen Preis zu erhalten. Jetzt gibt es sehr hohe Rabatte auf viele Dongles, die ihr nicht verpassen wollt. Wir haben euch alle Details dazu bereits in diesem Artikel zusammengefasst. In der folgenden Box findet ihr die derzeit beliebtesten Aktionen.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Amazon-Abos gratis

Anlässlich der Aktionen rund um den Black Friday verschenkt Amazon jetzt wieder kostenlose Abos für die wichtigsten Abos. Wer jetzt einsteigt, kann sich ganze drei Monate Amazon Music Unlimited gratis sichern, drei Monate Kindle Unlimited oder drei Monate Audible für nur 99 Cent pro Monat inklusive einem Wertgutschein in Höhe von 15 Euro für Audible. In der folgenden Liste findet ihr die drei Aktionen in der Übersicht.

(Partnerlinks in diesem Artikel, vielen Dank für eure Unterstützung!)