Android Auto: Dongles zur kabellosen Nutzung sind jetzt stark rabattiert – die Black Friday Deals laufen (Video)

Weltweit setzen mehr als 100 Millionen Autofahrer auf Googles Infotainment-Lösung Android Auto, mit der sich die wichtigsten Smartphone-Apps direkt im Fahrzeug verwenden lassen. Zur Nutzung der Navigation, Kommunikation oder auch dem Entertainment ist bis heute meist eine kabelgebundene Verbindung notwendig – doch das muss gar nicht sein. Jetzt könnt ihr euch hohe Rabatte auf die Android Auto Kabellos-Dongles zum Black Friday sichern.



Viele Autofahrer haben als erste Amtshandlung nach dem Einsteigen mittlerweile nicht mehr das Anschnallen, sondern das Einstöpseln des Kabels zur Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display. Natürlich hält sich der Aufwand in Grenzen, doch im Jahr 2025 muss man wirklich nicht mehr an der USB-Buchse verzweifeln und die 50cm Entfernung zwischen den beiden Geräten mit einem Kabel überwinden. Vor allem dann nicht, wenn man nur eine Hand frei hat, weil der Anschluss im Auto ungünstig positioniert ist oder das Kabel während der Fahrt stört.

Möchtet ihr daher auf das Kabel verzichten, ist das mit jedem kompatiblen Fahrzeug (das sind alle, die Android Auto grundsätzlich unterstützen) und auch mit jedem Smartphone möglich. Ihr benötigt lediglich einen Android Auto Kabellos-Dongle, die aktuell mit starken Rabatten zu haben sind. Der Dongle wird für gewöhnlich einmalig in den USB-Anschluss des Fahrzeugs angesteckt, verbleibt dort dauerhaft und ersetzt das Kabel. Euer Android-Smartphone wird nach einem erstmaligen und einmaligen Kopplung immer wieder automatisch eine Verbindung aufbauen, ohne dass ihr daran denken müsst. Technische Hürden sind praktisch nicht vorhanden.

Solche Dongles zur kabellosen Nutzung gibt es schon seit Jahren und mittlerweile ist die Technologie breit etabliert, wird von Millionen Nutzern verwendet und steht dementsprechend auch in großer Geräteanzahl zur Verfügung. Mittlerweile sind die Dongles oder Sticks so winzig, dass sie kaum noch auffallen. Genau so soll es auch sein: Praktisch unsichtbar, aber funktional: Einmal einstecken, einmalig koppeln und in Zukunft nie wieder an die Verbindung oder gar das Kabel denken müssen.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Android Auto Dongles jetzt stark rabattiert

Im Rahmen der Amazon Black Friday-Woche haben jetzt viele Marken und Verkäufer ihre Preise gesenkt und bieten hohe Rabatte auf die Dongles – das solltet ihr an diesem Wochenende nicht verpassen. Die Ersparnisse liegen je nach Anbieter zwischen 15 und 45 Prozent, auch die Preise sind mit 22 bis 45 Euro längst in einem erschwinglichen Rahmen. Früher wurden bis zu 80 Euro und mehr fällig, aber das muss nicht sein.

Für welches Produkt ihr euch entscheidet, ist eigentlich egal, denn die Funktionalität ist stets dieselbe. Die Unterschiede liegen in den Zusatzfunktionen oder zum Teil auch im Design oder der Marke. Premium-Produkte wie der Ottocast bieten euch Unterstützung für Android Auto UND Apple CarPlay – was in der Familie natürlich praktisch sein kann. Wer überzeugter Android-Nutzer ist, wird das aber nicht brauchen. Achtet daher einfach nur auf Bewertungen, auf das Design, die Dongle-Größe oder hört einfach auf das Bauchgefühl, welcher Dongle euch am ehesten zusagt.

» Hier geht es zu den Android Auto-Dongles bei Amazon

» Android Auto: Gemini ersetzt endlich Google Assistant! Rollout beginnt, bringt viele neue Funktionen (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 2025-11-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.