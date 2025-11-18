Wie wird das Wetter? Google startet revolutionäres KI-Wettermodell in vielen Apps – WeatherNext 2 (Video)

Google arbeitet schon seit langer Zeit an eigenen KI-Modellen zur Wetterprognose und nach mehreren technischen Erfolgen geht man jetzt in den Rollout: Jetzt hat man das neue Modell „WeatherNext 2“ gestartet, das deutlich verbesserte Prognosen bieten soll und von der Websuche über Pixel Wetter bis Google Maps für alle Nutzer ausgerollt wird.



Google hat in den letzten Jahren große Fortschritte rund um das Google Wetter gemacht und dabei mehrfach KI-Modelle präsentiert, die optimierte Prognosen bieten sollen. Dank KI gab es große Fortschritte in der Trefferquote sowie der Berechnungsdauer. Wir hatten darüber bereits mehrfach hier im Blog berichtet und immer wieder wurde in Aussicht gestellt, dass sich Google in diesem Bereich unabhängiger machen will.

Jetzt hat man WeatherNext 2 vorgestellt, das fortschrittlichste und effizienteste Wettermodell. WeatherNext 2 erstellt Vorhersagen achtmal schneller und mit einer Auflösung von bis zu einer Stunde. Dieser Durchbruch basiert auf einem neuen Modell, das Hunderte von möglichen Szenarien liefert. Das neue Modell kann von einem einzigen Startpunkt aus Hunderte möglicher Wetterereignisse vorhersagen. Jede Vorhersage dauert auf einer einzelnen TPU weniger als eine Minute; auf einem Supercomputer mit physikalisch basierten Modellen würde sie Stunden benötigen.

Das neue Modell ist laut Google äußerst leistungsfähig und ermöglicht hochauflösende Vorhersagen bis auf die Stunde genau. Insgesamt übertrifft WeatherNext 2 das bisher verwendete hochmoderne WeatherNext-Modell in 99,9 % der Variablen (z. B. Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit) und Vorhersagezeiträume (0–15 Tage) und ermöglicht so nützlichere und präzisere Prognosen.

WeatherNext 2 kommt nun aus dem Labor in die Hände der Nutzer und startet ab sofort für die Wettervorhersage in der Google Websuche, innerhalb von Gemini, im Pixel Wetter sowie in Kürze auch in den Wetterinformationen bei Google Maps. Mit sehr hoher Trefferquote und einer achtmal schneller erstellten Prognose ist das eine echte Revolution in diesem Bereich, die für alle Nutzer spürbar werden könnte.

[Google-Blog]

