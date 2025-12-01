Android: Google Telefon soll Grund für Anruf übermitteln – Nutzer können aus vier Kategorien wählen (Teardown)

Die Android-App Google Telefon lernt immer wieder neue Tricks, die auf den Pixel-Smartphones etwa auf KI setzen, um den Grund eines Anrufs zu erfahren. Jetzt wurde im Rahmen eines Teardowns eine neue Funktion entdeckt, mit der ein Anrufer schon vorab den Grund des eingehenden Telefonats mitteilen kann. Dafür sollen zunächst vier Kategorien definiert werden.



Die Google Telefon-App soll auf den Pixel-Smartphones schon bald die neue Funktion „Expressive Calling“ erhalten, die vielleicht nicht ganz so interessant ist, wie es die Bezeichnung vermuten lässt, aber dennoch sehr hilfreich sein kann. Das Feature soll es den Anrufern ermöglichen, schon beim Aufbau des Telefonats den Grund für den Anruf mitzuteilen. Dazu muss aber nicht getippt oder gesprochen werden, sondern es kann aus einer von vier Kategorien gewählt werden.

Der Ablauf ist wohl folgender: Die Google Telefon-App bietet eine Oberfläche mit vier Gründen zur Auswahl, die der Anrufer einfach antippen kann. Dieser Grund wird sofort per SMS übertragen und von der Telefon-App des Empfängers wieder zusammengesetzt, sodass die Nachricht direkt in der Telefon-Oberfläche gezeigt werden kann. Das setzt voraus, das beide Teilnehmer die Google Telefon-App verwenden.

Als Gründe hat man zunächst vier Kategorien definiert, aus denen die Nutzer wählen können: „Catch up“ für eine eher gemütliches Gespräch, „News to share“ vielleicht für Themen, die man gerne etwas persönlicher als mit einer Textnachricht mitteilen möchte oder „quick question“ für eine schnelle Zwischenfrage, die hoffentlich auf ein kurzes Telefonat schließen lässt. Ist es besonders dringend, soll außerdem die Kategorie „Urgent call“ angeboten werden. Dieses Gespräch sollte man also annehmen.

Verpasst der Angerufene das Telefonat, wird von der Telefon-App neben der Information zur gescheiterten Kontaktaufnahme auch die Kategorie gezeigt, sodass man weiß, ob ein schneller Rückruf erforderlich ist oder nicht. Das kann natürlich nur so gut funktionieren, wie das soziale oder berufliche Umfeld aufgestellt ist. Spaßvögel-Freunde werden vielleicht immer mit „urgent“ anrufen. Für andere wiederum kann es praktisch sein. Ob und wann das ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen.

