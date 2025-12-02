Android 16: Google startet Feature Drop-Release für alle Pixel-Smartphones – Android 16 QPR2 wird ausgerollt

Google startet in das letzte Android-Kapital dieses Jahres und hat vor wenigen Minuten die finale Version von Android 16 QPR2 veröffentlicht. Das neue Betriebssystem, das auch als „Feature Drop Release“ bekannt ist, wird jetzt auf alle aktiv unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt und bringt eine ganze Reihe von Neuerungen mit, die sich zum Teil schon vorab in den zahlreichen Beta-Versionen gezeigt hatten.



Wir hatten es erwartet und Google hat geliefert: Nachdem heute Nachmittag bereits das Android 16-Sicherheitsupdate für Dezember veröffentlicht worden ist, legt man jetzt mit dem finalen Android 16-Release für dieses Jahr nach. Vor wenigen Minuten wurde die Android 16 QPR2 veröffentlicht, die weit mehr als eine Handvoll Beta-Versionen erhalten hatte und uns bereits viele Neuerungen von sich gezeigt hat. Wir hatten euch natürlich die wichtigsten Neuerungen in der Android 16 QPR2 Beta 2 sowie der Android 16 QPR2 Beta 3 gezeigt. Jetzt schauen wir uns die offiziellen Neuerungen an:

KI-Zusammenfassungen für Benachrichtigungen

Das kennen sicherlich viele Nutzer: Man nimmt das Smartphone entweder nach etwas längerer Zeit oder nach einem recht rasanten Gruppenchat wieder zur Hand und kann den aktuell diskutierten Themen kaum folgen. Die lokale Android-KI soll euch jetzt dabei helfen, denn diese kann die längeren Nachrichten jetzt zu einer komfortablen schnellen Zusammenfassung machen und diese innerhalb der Benachrichtigungen anzeigen. Im obigen Video könnt ihr sehen, wie das im Alltag eingesetzt wird.

Statt dem letzten Benachrichtigungstext, wird eine KI-Zusammenfassung aller offenen Benachrichtigungen gezeigt. Mit einem Tap auf den auch zuvor schon vorhandenen Pfeil lassen sich die Inhalte ausklappen und in voller Länger abrufen.









Automatische Sortierung für Benachrichtigungen

Ein weiteres Hilfsmittel zieht in die Benachrichtigungen ein: Diese können jetzt optional nach Kategorien sortiert werden, wobei wenig überraschend erneut eine KI zum Einsatz kommt. Erprobt hat man das schon vor Jahren mit den Benachrichtigungsgruppen und jetzt soll es die KI richten, die Benachrichtigungen dynamischen anhand des Inhalts einzuordnen. Wie ihr im obigen Video sehen könnt, kann eine App auch mehrfach mit unterschiedlichen Benachrichtigungen in verschiedenen Kategorien auftauchen.

Android-Themen sind da

Mit dem jüngsten Pixel Feature Drop hatte Google die Android-Themen eingeführt, die zunächst nur für die Pixel-Smartphones angeboten wurde. Jetzt öffnet man die App bzw. diesen Teil der Systemanpassungen für alle Nutzer. Damit wird es ermöglicht, ein Theme zu erstellen, das viele Oberflächen-Einstellungen in einem Schritt ändert: Wallpaper, Icon Pack, Nutzung des Dark Themes und einiges mehr.

Eltern-Einstellungen auf Kinder-Smartphone verwalten

Darauf haben viele Eltern gewartet: Die Parental-Einstellungen aus der Family Link-App lassen sich jetzt auch auf dem Smartphone oder Tablet des Kindes anpassen. Natürlich geschützt mit dem Eltern-PIN, der den Zugang zu den Optionen ermöglicht. Damit lässt sich die Bildschirmzeit verlängern, es lassen sich die Zeitpläne anpassen, es lassen sich Nutzungszeiträume oder Blockaden für Apps anpassen oder auch mehr einige Extraminuten gewähren. Bisher mussten Eltern dafür zu ihrem eigenen Gerät greifen, schon in Kürze kann es direkt am mehr oder weniger betroffenen Gerät durchgeführt werden.









Die wichtigsten Neuerungen im Video-Überblick

Rollout beginnt für alle Pixel-Smartphones

Google rollt die Android 16 QPR2 im Laufe der nächsten Stunden und Tage auf alle aktiv unterstützen Pixel-Smartphones aus. Das gilt für alle Nutzer von Android 16, aber auch für die, die die Android 16 QPR2 Beta zuletzt noch verlassen hatten. Ausgerollt wird das neue Betriebssystem auf alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation sowie dem Pixel Fold und auch dem Pixel Tablet.

Damit sind wir vermutlich nur noch wenige Tage vom Release der ersten Android 17 Entwicklervorschau entfernt, die zumindest mit Blick auf die Vorjahre bereits überfällig ist.

» Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Dezember-Update ist jetzt da

» Android Show: Google lädt zum großen XR-Event; Neues zu Android XR, Glasses, Headsets und Gemini (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.