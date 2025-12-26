Smart Home: Gemini kommt in euren Kühlschrank – Samsung will Lebensmittel mit Google-KI erkennen
Google hat das KI-Modell Gemini in den letzten Monaten in viele smarte Bereiche gebracht und wird diesen Weg auch 2026 weitergehen – das ist keine große Überraschung. Wie schon jetzt bekannt geworden ist, soll Gemini schon bald auch in eurer Küche einziehen: Samsung wird smarte Kühlschränke vorstellen, deren Kamerabild ständig von der Google-KI ausgewertet werden soll.
Trotz einiger smarter Funktionen und WLAN-Anbindung dürften Kühlschränke bei den meisten Menschen noch nicht unbedingt zum festen Bestandteil des Smart Homes gehören – aber das soll sich ändern. Samsung hat schon seit Jahren Kühlschränke mit integrierter Innenkamera im Portfolio, auf die die Nutzer aus der Ferne zugreifen können. Praktisch, wenn man beim Einkaufen sehen kann, was sich zu Hause im Kühlschrank befindet.
Seit einigen Generationen kann die Kamera eine Reihe von Produkten und Lebensmitteln automatisiert erkennen und die Inhalte auswerten – allerdings mehr schlecht als recht. Mit der neuesten Baureihe, die im Januar auf der CES vorgestellt werden soll, zieht die Gemini-KI ein und soll ganz ohne Vorbereitung Lebensmittel und Produkte aller Art erkennen. Das bedeutet, dass das Kamerabild regelmäßig in die Google-Cloud gesendet und dort von der Gemini-KI ausgewertet wird.
Gemini bzw. die App des Samsung-Kühlschranks können dann sehr genau mitteilen, welche Speisen sich im Kühlschrank befinden. Dabei soll Gemini auch offene Lebensmittel erkennen und sogar Beschriftungen auf Verpackungen oder Dosen erkennen können, um mögliche Zuordnungen vorzunehmen. Funktioniert das zuverlässig, ergäben sich daraus natürlich ganz neue Möglichkeiten von Rezeptvorschlägen über Haltbarkeitshilfen bis hin zu automatischen Einkaufslisten oder Bestellungen wichtiger Lebensmittel.
Ob man das wirklich braucht, sei mal dahin gestellt – aber das konnte man früher von vielen Dingen behaupten, die sich heute durchgesetzt haben. Wir dürfen gespannt sein, was da in den nächsten Monaten noch so alles kommt…
» Byebye Google Assistant: Einstellung schon in wenigen Monaten – das sind die Gemini-Nachfolger & Funktionen
|#
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|1
|Gorenje RK 4182 PS4 Kühl-Gefrier-Kombination/ Höhe 180 cm/ Kühlen 198 L/ Gefrieren 66 L/...
|359,00 EUR 299,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
|2
|Beko TS190040N Standkühlschrank freistehend, 88 l Gesamtrauminhalt, wechselbarer Türanschlag, gute...
|168,99 EUR 155,55 EUR
|Bei Amazon kaufen
|3
|Beko TSE1424N b100 Tischkühlschrank, 128 l Gesamtrauminhalt, wechselbarer Türanschlag, gute...
|259,99 EUR 189,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
|4
|Comfee RCD115DK2 Kühlschrank mit Gefrierfach/ 80L Tischkühlschrank/mit 12 L Gefrierfach/ -18 °C...
|189,99 EUR 163,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
Letzte Aktualisierung am 2025-12-26 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren | GoogleWatchBlog-Newsletter