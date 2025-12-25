Byebye Google Assistant: Einstellung schon in wenigen Monaten – das sind die Gemini-Nachfolger & Funktionen

Auch wenn es sich etwas länger zieht als erwartet, ist das Aus des Google Assistant längst besiegelt und dürfte schon in wenigen Wochen endgültig umgesetzt werden. Gefühlt ist Gemini bereits auf allen ehemaligen Assistant-Plattformen angekommen, sodass dass das einstmals wichtige Produkt fast in Vergessenheit gerät. Hier findet ihr alle Details zu den Gemini-Nachfolgern.



Es war schon vor mehreren Jahren absehbar, dass der Google Assistant keine große Zukunft mehr hat und spätestens seit dem Gemini-Wahnsinn war an einen langfristigen Fortbestand des Assistenten gar nicht mehr zu denken. Viele Beobachter – bekanntlich einschließlich mir – hatten schon zu Bard-Zeiten das schnelle Ende prognostiziert und mit einigen Irrwegen wird es schon sehr bald so kommen. Ursprünglich sollte schon Ende 2025 Schluss sein, doch jetzt hat Google noch einmal eine Deadline bis März 2026 gegeben.

Mittlerweile steht fest, dass der Google Assistant im März 2026 eingestellt werden wird. Es ist das Datum, an dem das Produkt weder eigenständig noch als Gemini-Backup zur Verfügung stehen soll. Bisher ist es auf fast allen Plattformen möglich gewesen, das Gemini-Downgrade vorzunehmen und zum Assistant zurückzuwechseln. Alle Infos dazu haben wir euch erst gestern im Artikel zur baldigen Google Assistant-Einstellung zusammen. Gemini hat sich längst auf allen Assistant-Plattformen breit gemacht und selbst wenn der Rollout bei euch noch nicht ankam, ist die Ankunft absehbar.

Der Assistant wird zwar noch bis März 2026 zugänglich sein, wenn auch zum Teil über Umwege, aber dennoch sollten wir ihn schon jetzt nicht vergessen und wollen uns einen abschließenden Überblick verschaffen. Immerhin endet die Reise eines der damals wichtigsten Google-Produkte überhaupt. In der Hochphase war der Assistant in allen denkbaren Produkte integriert, öffnete erstmals die Tür in das Smart Home, auf die Smart TVs und sogar ins Auto. Gleichzeitig hat der Assistant einen großen Anteil daran, dass KI-Assistenten sowie die Sprachsteuerung von Beginn an hohe Akzeptanz genießen.









Vom Google Assistant zu Gemini

Die damalige Ankündigung von Bard fand etwas überstürzt statt, denn der ChatGPT-Druck hatte Google zu höchster Eile gezwungen, sodass alles ein wenig wacklig und zusammengeschustert gewesen ist. Und so war es Anfang 2024, dass der Assistant ein Witz gegen ChatGPT war, Gemini aber noch nicht fertig gewesen ist. Um die Marke und das Produkt nicht von Beginn an zu verbrennen, kam die Zwischenlösung Bard. Es folgte „Assistant with Bard“, später wurde es zu „Bard with Assistant“ und nur ein Jahr später kam Gemini. Ab diesem Zeitpunkt spielte der Google Assistant schlagartig keine Rolle mehr und wurde auch nicht mehr erwähnt.

Gemini ersetzt Google Assistant überall

Viele Rollouts laufen nach wie vor, aber dennoch kann man schon sagen, dass Gemini den Google Assistant überall ersetzt hat und wohl spätestens ab März 2026 in voller Breite angeboten werden wird. In den folgenden Artikeln findet ihr alle Informationen zu den neuen Gemini-Funktionen auf den einzelnen Plattformen. Der Rollout von Gemini auf Smartphones und Tablets liegt schon soweit zurück, dass sich viele Nutzer kaum noch an den Assistenten erinnern dürften.

