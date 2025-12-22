Google Assistant wird eingestellt: Google verschiebt den Termin auf 2026 – Gemini-Rollout macht wohl Probleme

Es ist keine große Überraschung mehr, dass der Google Assistant eingestellt und in Kürze vollständig durch Gemini ersetzt werden soll. Doch offenbar kommt Google nicht wie geplant voran, sodass der Termin für die endgültige Einstellung jetzt um mehrere Monate nach hinten verschoben werden muss. Vermutlich hapert es bei älteren Geräten.



Nachdem es über lange Zeit ein offenes Geheimnis gewesen ist, hatte Google im Frühjahr 2025 verkündet, dass der Google Assistant bis Ende 2025 eingestellt und vollständig durch Gemini ersetzt werden soll. Schon seit Monaten zeigt sich, dass die Umstellung für Google-Verhältnisse überraschend schnell vorangeht, doch offenbar hat man dennoch das geplante Zeitfenster schon vor längerer Zeit verlassen. Jetzt muss man nachjustieren und die Aussagen von damals korrigieren.

Zunächst hieß es, dass das „Upgrade der Assistant-Erfahrung auf Gemini auf den meisten mobilen Geräten bis Ende 2025“ erfolgen wird – wobei vielleicht die Betonung auf „meisten“ lag. Jetzt heißt es hingegen, dass man auch 2026 noch daran arbeitet, das „Upgrade der Google Assistant-Nutzer auf Gemini auf mobilen Geräten“ umzusetzen. Mehr Details dazu soll es in den kommenden Monaten geben, was darauf hindeutet, dass die Umstellung sich wohl noch bis Sommer nächsten Jahres oder noch weiter ziehen wird. Zuletzt war in Leaks von März 2026 die Rede.

Problem Drittanbieter-Geräte?

Grundsätzlich dürfte die Deadline-Anpassung die Gemini-Verbreitung nicht beeinflussen, denn schon jetzt ist Gemini auf vielen Assistant-Plattformen angekommen. Es dürfte nur noch um die letzten paar Prozent gehen, die das Upgrade bisher nicht erhalten haben. Dabei dürfte es hauptsächlich um Drittanbieter-Geräte gehen, die über einige Jahre sehr stark auf den Google Assistant zugeschnitten waren.

Ohne technische Einblicke ist es schwer zu bewerten, aber man könnte sich fragen, wo eigentlich das Problem liegt. Der Google Assistant war immer cloudbasiert, sowohl das Verständnis als auch die Antworten kamen von den Google-Servern. Warum lässt sich diese im Hintergrund laufende Engine nicht ohne Weiteres auf Gemini umstellen? Denn darauf wird es bei älterer Hardware von Drittanbietern ohnehin hinauslaufen, die sicherlich keine Updates mehr anbieten können oder wollen.

