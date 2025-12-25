Neues Amazon Fire Tablet? So lassen sich die Google-Apps und der Play Store überraschend leicht nachrüsten

Am gestrigen Heiligabend könnten wieder so manche Amazon Fire Tablets vom Weihnachtsmann ausgeliefert worden sein und den Besitzer gewechselt haben. Vielleicht kam ja auch in eurem Haushalt oder bei der Familie eins dazu. Solltet ihr in diesen Tagen ein neues Tablet erhalten haben, könntet ihr schnell bemerken, dass auf dem Tablet kein Google Play Store verfügbar ist. Wir zeigen euch, wie ihr den Play Store und die Google-Apps in wenigen Schritten installieren könnt.



Amazon bietet schon seit vielen Jahren eigene Android-Tablets an, die vor allem in den Phasen der Aktionen konkurrenzlos günstig zu haben sind und für das Unternehmen als wichtiges Mittel der Kundenbindung gelten. Denn die Werbung auf dem Homescreen sowie die tiefe Einbindung der Amazon Shopping-App soll natürlich die Umsätze erhöhen. Die technische Ausstattung der Tablets ist solide, vor allem für den aufgerufenen Preis. Aber mit den richtigen Apps kann man natürlich auch mit diesen Tablets viel Spaß haben. Es handelt sich um ein vollwertiges Android-Betriebssystem, das alle Freiheiten lässt, aber dennoch etwas hochgerüstet werden könnte.

Wer sich für eines der Tablets interessiert, sollte wissen, dass auf diesen kein Google Play Store und keine Google-Dienste installiert sind – was von Amazon zwar nicht explizit erwähnt wird, aber man behauptet natürlich auch nicht das Gegenteil. Mit einer praktischen App lässt sich das aber ohne große Umwege, die man bisher auf sich nehmen musste, ausmerzen. Ein Entwickler hat sich vor längerer Zeit mit dem langwierigen Prozess beschäftigt und diesen soweit wie möglich automatisiert: Mit der kostenlosen App Amazon Fire Toolbox ist es mir nur wenigen Schritten und ohne jeglichen manuellen Download auf das Tablet möglich, die Google-Dienste zu installieren, die Amazon-Werbung zu entfernen und noch mehr.

Lest euch diese Anleitung einfach einmal durch, überlegt ob ihr euch das zutraut (es ist wirklich nicht so schwer und ihr könnt kaum etwas falsch machen). Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr es einmal ausprobieren möchtet oder nicht. Beachtet bitte, dass ihr bei Problemen nicht unbedingt damit rechnen solltet, dass euch der Amazon-Support hilft.









Beachtet bitte, dass der Autor keinerlei Verantwortung für eventuell entstandene Schäden am Tablet übernimmt. Außerdem könnte die Garantie der Fire-Tablets erlöschen – das ist strittig. Lest euch die Anleitung durch, bewertet das Risiko und entscheidet dann selbst. Die Entwickler der XDA-Developers gelten normalerweise als zuverlässig.

Die Amazon Fire Toolbox ist eine Desktop-App für Windows, die alle notwendigen Schritte übernimmt. Ihr müsst lediglich das Tablet mit dem Computer verbinden und zuvor das USB-Debugging auf dem Tablet freischalten. Erst durch diese Freischaltung ist es möglich, dass der Computer Veränderungen am Tablet vornehmen kann. Die Schritte auf dem Tablet müssen nur einmal durchgeführt werden und sind mindestens bis zum nächsten Update aktiv.

Das Tablet vorbereiten

Öffnet die Einstellungen des Tablets und wechselt zum Punkt Geräteoptionen -> Über das Fire-Tablet und scrollt zur Darstellung der Seriennummer. Jetzt tippt mehrfach schnell nacheinander auf die Seriennummer. In den Einstellungen gibt es nun den neuen Punkt Entwickleroptionen. Aktiviert dort nun einzigen dargestellten Schalter zur Freigabe der Entwickleroptionen – falls vorhanden. In der jetzt freigeschaltete langen Liste, sucht die Kategorie Debugging und den Punkt USB-Debugging. Aktiviert den Punkt USB-Debugging, bestätigt die eventuell auftauchende Sicherheitswarnung. Fertig, jetzt ist das Tablet für die Verbindung mit dem Computer vorbereitet.

Amazon Fire Toolbox am Computer starten

Ladet euch die Amazon Fire Toolbox herunter und installiert diese. Jetzt müsst ihr einfach nur das Tablet per USB-Kabel an den Computer anschließen. Möglicherweise muss unter Windows noch ein passender Treiber installiert werden, was aber standardmäßig automatisch erfolgen sollte. Wartet dies ab, bis das Tablet vom Computer erkannt wird. Jetzt startet die Amazon Fire Toolbox App und schon kann es losgehen. Die Oberfläche ist nicht unbedingt ansprechend, aber funktional. Kleiner Tipp: Lasst die Finger von den Buttons, bei denen ihr nicht wisst, was sie tun. Den Screenshot der App seht ihr oben.

Die wichtigsten Funktionen

Google Services

Das ist der Menüpunkt, den wir für diese Anleitung benötigen. Mit einem Knopfdruck wird die Anwendung mit dem Download des Google Play Store und den Google Play Services beginnen, die das Grundgerüst für das gesamte Google-Ökosystem bilden. Ist der Download abgeschlossen, beginnt die Installation und schon habt ihr die Haupt-Anleitung dieses Artikels beendet. Die weiteren Google-Apps werden nicht automatisch installiert, können anschließend aber wie gewohnt über den dann auf dem Tablet vorhandenen Play Store heruntergeladen und installiert werden.

Jetzt könnt ihr aufhören zu lesen oder euch noch einige weitere Menüpunkte ansehen, die vielleicht von Interesse sein könnten. Alles andere solltet ihr am Besten nicht verwenden.









Google Assistant

Mit diesem Button installiert ihr den Google Assistant UND deaktiviert gleichzeitig den Alexa Sprachassistenten. Dieser Schritt ist erst nach Installation des Play Store möglich. Beachtet bittet, dass sich Alexa nur durch einen kompletten Reset des Fire-Tablets wiederherstellen lässt und nicht nachträglich heruntergeladen werden kann. Wer den Google Assistant und Alexa parallel verwenden möchte, sollte auf diesen Schritt verzichten und den Google Assistant manuell nach Installation des Play Stores installieren.

Custom Launcher

Diese Funktion ersetzt den Amazon Launcher durch einen von drei zur Wahl stehenden alternativen Launcher. Zur Wahl stehen der populäre Nova Launcher, der Microsoft Launcher sowie der Evie Launcher. Alle drei lassen sich, so wie der Google Assistant, direkt über den Play Store beziehen und sollten im besten Falle manuell und nicht über diesen Menüpunkt installiert werden. Dann habt ihr natürlich auch eine noch größere Auswahl an verfügbaren Launchern.

Manage Everything Amazon

Unter diesem Menüpunkt lassen sich die meisten Amazon-Apps entfernen oder nachträglich wieder aufspielen – gilt nicht für alle, unter anderem die Alexa Assistentin. Über diesen Punkt lässt sich auch die Werbung auf den Amazon Fire-Tablets deaktivieren. Weil Amazon die Tablets aber nicht ohne Grund so günstig anbietet und zum Teil subventioniert, ist das mit der Nutzung eines Werbeblockers vergleichbar. Muss jeder selbst wissen, ob er dies nutzen oder Fair bleiben möchte 😉

