Android Update: Neuer Medienplayer für Android Auto, WLAN-Steuerung, Androidify, Android 16 Beta und mehr

Auch die letzte Android-Woche in diesem Jahr geht langsam vorüber und hatte trotz Weihnachtspause einige interessante Einblicke zu bieten, einige Updates und natürlich spannende Details, über die wir euch informiert haben. Von der neuen WLAN-Steuerung über den neuen Android Auto-Player bis zu Androidify und Android 16. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die letzte volle Android-Woche in diesem Jahr ist vorüber und hat uns eine Reihe von interessanten Neuerungen gebracht: Es gab neue Android 16-Versionen, wir haben über Metas Android XR-Schub berichtet, haben euch Android-relevante Amazon-Anleitungen veröffentlicht und noch einiges mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte.

Android 16 Neuerungen

Google ist mit Android 16 QPR3 in eine neue Beta gestartet, die wieder viele Neuerungen in das Betriebssystem bringt. Wir fassen euch alle wichtigen Neuerungen zusammen, die sich jetzt in der Beta-Version für die Pixel-Smartphones gezeigt haben. Es ist mehr, als man erwarten würde.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 16 QPR3 Beta 1

Meta schiebt Android XR an

Ausgerechnet jetzt, wo die smarten Brillen abheben könnten, steigt Meta weitgehend aus dem Markt aus. Für Drittanbieter bleibt damit nur noch Android XR, sodass Googles Plattform schon vor dem Start ein enormes Potenzial hat, das von der Facebook-Mutter auch noch angeschoben wird.

» Android XR erhält unerwarteten Schub von Meta









WLAN-Freigabe für Android-Nutzer

Android ändert die WLAN-Einstellungen, sodass diese nicht mehr global gelten, sondern einzeln pro Nutzerkonto angelegt und gespeichert werden können. Im verlinkten Artikel gibt es dazu alle Informationen.

» Android erhält getrennte WLAN-Einstellungen für Nutzerkonten

Neuer Android Auto-Medienplayer

Android Auto bekommt einen ganz neuen Medienplayer, der sowohl die Bedienung als auch die einzelnen Elemente verändert. Wir zeigen euch die neue Player-Oberfläche, die auch noch eine neue Fortschrittsleiste erhalten. Im Artikel findet ihr Screenshots.

» Android Auto erhält neuen Medienplayer

Neue Android 16 Beta

Google legt noch einmal mit einer Android 16 Beta nach, die ein Crash-Problem auf den Pixel-Smartphones behebt. Die neue Version ist Android 16 QPR3 Beta 1.1. Mit der zweiten Beta rechnen wir erst im kommenden Jahr.

» Google veröffentlicht neue Android 16 QPR3 Beta 1.1

Androidify

Mit Androidify könnt ihr einen angepassten Bugdroid nach eigenen Wünschen erstellen. Die Figur kann sowohl als Hintergrundbild am Smartphone als auch als Watch Face für WearOS verwendet werden.

» So könnt ihr mit Androidify einen Bugdroid erstellen

» So könnt ihr mit Androidify einen Bugdroid für WearOS erstellen









Android-Apps auf Fire TV Stick installieren

Wir zeigen euch, wie ihr die Android-Apps auf einem Fire TV Stick installieren könnt. Mit einem rechtt einfachen Weg lässt sich aus dem Amazon-Store ausbrechen und noch mehr verwenden.

» So könnt ihr mehr Android-Apps auf dem Fire TV Stick installieren

Google Play Store auf Fire Tablet

Mit einer kostenlosen Apps ist es mit nur wenigen Klicks möglich, ein Fire-Tablet aus dem Hause Amazon freizuschalten und sowohl den Google Play Store als auch viele andere Android-Apps zu installieren.

» So könnt ihr den Google Play Store auf Fire-Tablets installieren

