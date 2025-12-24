Android 16: Google veröffentlicht neues Feature Drop-Update für Pixel-Smartphones – QPR3 Beta 1.1 ist da

Nur wenige Tage nach dem Einstieg in die nächste QPR-Generation legt Google jetzt noch einmal mit einem weihnachtlichen Update nach: Vor wenigen Stunden wurde die Android 16 QPR3 Beta 1.1 veröffentlicht, die ein offenbar recht dringliches Problem auf den Pixel-Smartphones behebt. Das Update wird für alle Pixel-Smartphones angeboten und soll Abstürze beim App-Start verhindern.



Bei Google saust man auch zu Weihnachten weiter durch die Android-Versionen und hat jetzt recht überraschend einen neuen Release veröffentlicht – mutmaßlich wird es der letzte in diesem Jahr sein. Nur wenige Tage nach dem Start der Android 16 QPR3 Beta gibt es jetzt schon den ersten Zwischenrelease, der laut Changelog keine Neuerungen mitbringt, sondern nur ein dringliches Problem auf den Pixel-Smartphones behebt.

A change that caused some apps to crash on startup. (Issue #470144317, Issue #470214834)

Im Changelog heißt es lediglich, dass eine Änderung vorgenommen worden ist, die das Abstürzen von Apps nach dem Start verhindern soll. Interessanterweise hat man diesmal die Formulierung „Change“ und nicht „Fix“ gewählt. Das muss keine große Bedeutung haben, man könnte aber vermuten, dass das Problem mit diesem Update noch nicht vollständig behoben ist und eher eingedämmt wurde. Im Detail werden wir es nicht erfahren und die Tendenz erst mit dem nächsten Update erhalten.

Das Update bringt neben diesem Fix keine weiteren Verbesserungen mit und behält auch den Sicherheitsstand bei Dezember 2025. Das Pakat hat eine Größe von 57,8 Megabyte und wird in diesen Tagen automatisch für alle Nutzer angeboten, die sich aktuell im Android 16 Beta-Programm befinden. Verfügbar ist es für alle Smartphones ab der sechsten Generation inklusive Pixel Tablet sowie den Foldables.

Mit dem nächsten großen Update rechnen wir erst im Januar und dann sollte auch schon recht bald der Start in die nächste Generation mit Android 17 vor der Tür stehen.

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten QPR3 Beta – Feature Drop-Release (Galerie)

[9to5Google]

