Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten QPR3 Beta – Feature Drop-Release (Galerie)

Google hat am Donnerstag die erste Android 16 QPR3 Beta veröffentlicht, die das nächste Kapitel von Android schreiben wird und schon jetzt viele Neuerungen hervorgebracht hat. In diesem Artikel fassen wir die wichtigsten Neuerungen zusammen, die diese Version auf die Pixel-Smartphones vieler Nutzer bringen wird. Vieles davon wird auch langfristig relevant sein.


android 16 logo

Recht unerwartet hat Google in dieser Woche das nächste kleine Android-Kapitel geöffnet und die Android 16 QPR3 Beta 1 veröffentlicht. Diese neue Version wird uns in den nächsten +3 Monaten begleiten, mutmaßlich im März 2026 als Bestandteil eines Pixel Feature Drop auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden und viele Neuerungen mitbringen. Die nachhaltigsten Neuerungen haben wir euch bereits gezeigt und jetzt blicken wir auf die gesamte Liste.

Samsung-Modus für die Android-Navigation

android button navigation

Darauf haben vor allem viele Umsteiger gewartet, die zwischen einem Samsung und Pixel – oder umgekehrt – wechseln. Android 16 QPR3 ermöglicht es schon jetzt in der Beta, die Navigationsleiste zu spiegeln. Die Buttons BACK, HOME, RECENT lassen sich umdrehen, sodass das Muskelgedächtnis des Daumens kein Problem mehr haben muss.

Neuer Standortzugriff-Indikator

android 16 indikator standort

Android 16 QPR3 bringt einen neuen Indikator, der darüber informiert, dass eine App im Vordergrund oder Hintergrund auf den Standort zugreift. Dieser ergänzt den bisherigen Indikator für den Zugriff auf das Mikrofon oder die Kamera.

Taschenlampen-Helligkeit wird anpassbar

android 16 pixel taschenlampe helligkeit

Die Helligkeit der Taschenlampe lässt sich jetzt anpassen. Dafür gibt es ein neues Overlay mit einer recht simplen Oberfläche, die die Helligkeit des LED-Lichts auf der Rückseite anpasst. Grundsätzlich sollte das bei allen modernen Smartphones funktionieren.

Neue Minimal-Icons

android minimal icon

Es gibt eine neue Bezeichnung und Darstellung für die angepassten Icon-Formen. Diese werden nun „Minimal Icons“ genannt und könnten durch ihre schrittweise Auslagerung darauf hindeuten, dass diese speziellen Formen nicht mehr ewig Teil des Betriebssystems sein werden.




‚Auf einen Blick‘-Widget ausblenden

pixel launcher auf einen blick widget ausblenden

Das fest im Pixel Launcher integrierte ‚auf einen Blick‘-Widget lässt sich jetzt optional ausblenden. Nutzer können sowohl das Vorhandensein auf dem Homescreen als auch auf dem Sperrbildschirm anpassen.

Schnelleinstellungen anordnen

android schnelleinstellungen tweak

Die Anordnung der Schnelleinstellungen erhält eine neue Oberfläche und dadurch auch einfachere Möglichkeiten zur Veränderung der Formgebung.


