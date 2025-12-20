Google Play Store Aktion: Diese 67 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Neuerungen in Android 16 QPR3 und zeigen euch die neue Google Maps Navigation. Verpasst auch nicht unser Android Update und das Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 20.12.2025

Apps
Offline Password Manager
Offline Password Manager
Download QR-Code
Offline Password Manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Download QR-Code
Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
QR- und Barcode-Scanner PRO
QR- und Barcode-Scanner PRO
Download QR-Code
QR- und Barcode-Scanner PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Resume Builder - CV Maker
Resume Builder - CV Maker
Download QR-Code
Resume Builder - CV Maker
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Download QR-Code
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Download QR-Code
Stitch Photos: Long Screenshot
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Download QR-Code
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Touch Lock : Lock touch screen
Touch Lock : Lock touch screen
Download QR-Code
Touch Lock : Lock touch screen
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Simple App Locker
Simple App Locker
Download QR-Code
Simple App Locker
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Download QR-Code
Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Cutout Premium
Cutout Premium
Download QR-Code
Cutout Premium
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Download QR-Code
Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Watch Faces
n-Digital 2: Watch face
n-Digital 2: Watch face
Download QR-Code
n-Digital 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Polar Watch Face
Polar Watch Face
Download QR-Code
Polar Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Classic M5 Watch Face
Classic M5 Watch Face
Download QR-Code
Classic M5 Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
EXD028: Hybrid Watch Face
EXD028: Hybrid Watch Face
Download QR-Code
EXD028: Hybrid Watch Face
Entwickler: Executive Design Watch Face
Preis: Kostenlos
TimeMode Watch Face
TimeMode Watch Face
Download QR-Code
TimeMode Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Spiele
Find Picture Different!
Find Picture Different!
Download QR-Code
Find Picture Different!
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
CatchBee
CatchBee
Download QR-Code
CatchBee
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Mathe aus dem Kindergarten
Mathe aus dem Kindergarten
Download QR-Code
Mathe aus dem Kindergarten
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Chess Position Scanner
Chess Position Scanner
Download QR-Code
Chess Position Scanner
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Slime Craft, Perfect RTS Game
Slime Craft, Perfect RTS Game
Download QR-Code
Slime Craft, Perfect RTS Game
Entwickler: PsychoFlux Entertainment
Preis: Kostenlos
Dead God Land - Light Survival
Dead God Land - Light Survival
Download QR-Code
Dead God Land - Light Survival
Entwickler: MAD PIXEL
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
Download QR-Code
König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Dungeon Princess 2 : RPG
Dungeon Princess 2 : RPG
Download QR-Code
Dungeon Princess 2 : RPG
Entwickler: Ssicosm
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Download QR-Code
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Stickman Warriors Dragon Hero
Stickman Warriors Dragon Hero
Download QR-Code
Stickman Warriors Dragon Hero
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Download QR-Code
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Entwickler: Bigshot Games
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Download QR-Code
Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Final Castle Defence:Idle RPG
Final Castle Defence:Idle RPG
Download QR-Code
Final Castle Defence:Idle RPG
Entwickler: DH GAME
Preis: Kostenlos
Heroes Legend - Epic Fantasy
Heroes Legend - Epic Fantasy
Download QR-Code
Heroes Legend - Epic Fantasy
Entwickler: MGIF
Preis: Kostenlos
Kids to Grandmasters Chess
Kids to Grandmasters Chess
Download QR-Code
Kids to Grandmasters Chess
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Gravity Force
Gravity Force
Download QR-Code
Gravity Force
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Bagatur Schach-Engine
Bagatur Schach-Engine
Download QR-Code
Bagatur Schach-Engine
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Non-Stop-Ballons-Shooter
Non-Stop-Ballons-Shooter
Download QR-Code
Non-Stop-Ballons-Shooter
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Word Tower - Premium Puzzle
Word Tower - Premium Puzzle
Download QR-Code
Word Tower - Premium Puzzle
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Words Search - Word Puzzles
Words Search - Word Puzzles
Download QR-Code
Words Search - Word Puzzles
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Stroop Effect Test
Stroop Effect Test
Download QR-Code
Stroop Effect Test
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Words Search - Premium
Words Search - Premium
Download QR-Code
Words Search - Premium
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
TouchTouchPangPang
TouchTouchPangPang
Download QR-Code
TouchTouchPangPang
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Healing Wood Block Travel
Healing Wood Block Travel
Download QR-Code
Healing Wood Block Travel
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Perfect 3m
Perfect 3m
Download QR-Code
Perfect 3m
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Color Match2
Color Match2
Download QR-Code
Color Match2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Download QR-Code
Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Click Planet - Spacecraft
Click Planet - Spacecraft
Download QR-Code
Click Planet - Spacecraft
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Incredible Box - RollingPuzzle
Incredible Box - RollingPuzzle
Download QR-Code
Incredible Box - RollingPuzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Break Brick Out
Break Brick Out
Download QR-Code
Break Brick Out
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Word Connect: Crossword
Word Connect: Crossword
Download QR-Code
Word Connect: Crossword
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Cell Clone Wars:Pro
Cell Clone Wars:Pro
Download QR-Code
Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
Download QR-Code
Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Download QR-Code
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Kamsa Squircle - Icon Pack
Kamsa Squircle - Icon Pack
Download QR-Code
Kamsa Squircle - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Watermelon - Lines Icon Pack
Watermelon - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Watermelon - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Bubble Gum - Lines Icon Pack
Bubble Gum - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Bubble Gum - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Marigold - Lines Icon Pack
Marigold - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Marigold - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Yellowdiant - Icon Pack
Yellowdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Yellowdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


