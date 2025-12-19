Android Update: Neue Beta startet, fehlende System-Updates, neue Navigation, Android XR-Brillen und mehr

Die letzte Android-Woche vor Weihnachten geht vorüber und hat uns noch einmal eine Reihe von Updates gebracht, sowohl in Form eines neuen QPR-Durchlaufs als auch der darin enthaltenen neuen Funktionen. Für Samsung-Nutzer läuft es hingegen noch nicht so gut und wir zeigen euch die Android XR-Brillen. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Für die letzte Woche vor Weihnachten haben sich die Google-Entwickler noch einmal etwas einfallen lassen, denn es gab eine neue QPR-Beta mit einer ganzen Reihe von Neuerungen. So gibt es einen Indikator für den Standortzugriff, der Wechsel der Navigationsleiste, für Samsung-Nutzer allerdings auch fehlende Updates und wir geben euch einen praktischen Tipp für Chrome for Android.

Das sind die neuen Android XR Smart Glasses

Für den Smart Glasses-Neustart mit Android XR plant Google mit nicht weniger als drei verschiedenen Brillen-Arten. Alle sind einzigartig und heben sich recht stark funktionell voneinander ab.

» Das sind Googles neue Android XR Smart Glasses

Chrome-Tabs organisieren

Wir zeigen euch, wie ihr die Chrome-Tabs unter Android jetzt komfortabler als bisher organisieren könnt. Diese lassen sich anpinnen und dadurch organisieren.

» So lassen sich jetzt Tabs in Chrome für Android anpinnen

Samsung-Nutzer vermissen Updates

Samsung-Nutzer vermissen zum Teil schon seit Monaten die Google Play System-Updates. Das scheint wohl weder ein Einzelfall noch eine echte Neuheit zu sein.

» Samsung-Nutzer klagen über fehlende System-Updates









Android 16 QPR3 startet

Google hat die Android 16 QPR3 Beta gestartet, die uns in den nächsten drei Monaten wieder viele Neuerungen bringen wird. Wir zeigen euch, was drinsteckt – auch mit den folgenden beiden Punkten.

» Google startet neue Android 16 QPR3 Beta 1 für Pixel

Neue Navigationsleiste

Android 16 gibt ab der QPR3 allen Pixel-Nutzern die Möglichkeit, die Navigationsleiste zu spiegeln, sodass sie im Samsung-Modus mit „verkehrter“ Reihenfolge nutzbar ist.

» Android 16 bringt neue Navigationsleiste

Android 16 mit Standort-Indikator

Android 16 informiert in der QPR3 jetzt mit einem neuen Indikator darüber, ob eine App auf euren Standort zugreift.

» Android 16 informiert jetzt über Standortzugriff

