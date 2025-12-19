Gemini Update: Neue Google-App, völlig neuer Browser, Nano Banana-Update, Google Maps, Android XR & mehr

Die vorletzte volle Gemini-Woche in diesem Jahr geht zu Ende und hat uns natürlich auch kurz vor Weihnachten nicht enttäuscht: Es gibt neue Google-Apps auf Basis von Gemini, ein großes Upgrade für Nano Banana, Integrationen in Google Translate und Google Maps, wir haben euch die neuen Android XR-Brillen gezeigt und vieles mehr. Wie immer haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Im Gemini-Team bastelt man weiter am KI-Modell und legt den Nutzern viele Neuerungen unter den vielleicht schon aufgestellten Weihnachtsbaum. Die letzten Tage haben viele Neuerungen hervorgebracht, zu denen die Smart Glasses-Teaser gehören, ein ganz neuer Browser, die neue CC-App, Integrationen in bestehende Apps und noch sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das sind die neuen Gemini Smart Glasses

Google hat schon jetzt die neuen Smart Glasses gezeigt, mit denen man ab Anfang 2026 mit Android XR angreifen will. Wenig überraschend enthalten sie allesamt die Gemini-KI, die auf den smarten Brillen sehr zentral positioniert ist. Ein Modell lässt sich gar nur vollständig mit Gemini verwenden.

» Google zeigt die neuen Android Smart Glasses mit Gemini

Gemini Nano Banana professionell einsetzen

Wir zeigen euch, wie ihr Gemini Nano Banana jetzt professionell einsetzen könnt. Aus dem bisher eher im Spaßbereich positionierten Tool ist längst ein starkes Werkzeug geworden, mit dem sich vorzeigbare Ergebnisse erzielen lassen.

» So könnt ihr Gemini Nano Banana professionell einsetzen









Google One KI-Guthaben kaufen

Google One-Abonnenten können jetzt KI-Guthaben kaufen. Dieses kann für einige Gemini-Dienste wie Whisk, Flow oder zum Teil auch NotebookLM verwendet werden, um noch mehr aus dem bestehenden Abo herauszuholen. Wir zeigen euch im verlinkten Artikel, wie dieses Guthaben funktioniert, wofür ihr es einsetzen könnt und wie ihr sogar ohne Kosten profitieren könnt.

» So könnt ihr jetzt bei Google One KI-Guthaben kaufen

Gemini integriert Google Maps tiefer

Gemini integriert Google Maps jetzt noch tiefer als bisher in den KI-ChatBot. Die von Gemini gezeigten Google Maps-Inhalte können größere Karten enthalten, personalisierte Kartendarstellungen und auch noch zusätzliche Inhalte wie Bewertungen oder Nutzerfotos zeigen. Es ist ein interessanter Zugang, der schon die wichtigsten Details zusammenfassen kann, ohne auf die Kartenplattform wechseln zu müssen.

» Gemini kann jetzt umfangreichere Google Maps-Inhalte zeigen

Das sind die Google Disco-Tabs

Wir zeigen euch den wirklich revolutionären Browser Googel Disco mit seiner GenTabs-Funktion. Diese ermöglicht es, aus allen geöffneten Tabs eine Web-App zu basteln. Jetzt zeigt Google eine Reihe von Beispiel-Apps, die mit diesem Tool erstellt worden sind und demonstrieren sollen, welche Möglichkeiten diese Technologie bereithält.

» Google Disco erstellt Apps aus Browsertabs – einige Beispiele









Google Translate integriert Gemini

Google Translate integriert Gemini jetzt noch tiefer als bisher. Es startet eine Live-Übersetzung für Kopfhörer-Nutzer sowie eine verbesserte Übersetzungsqualität mit Gemini. Letztes soll sich vor allem bei der Übersetzung von Redewendungen oder Slang bemerkbar machen.

» Google Translate übersetzt jetzt mit Gemini-KI

» Google Translate startet Echtzeit-Übersetzung auf Kopfhörern mit Gemini

Gemini Live erhält Mute-Button

Gemini Live erhält einen neuen Button, mit dem sich das Mikrofon abschalten lässt. Diese Funktion ersetzt den bisher verfügbaren Pause-Knopf und bringt deutlich mehr Änderungen als nur das angepasste Symbol. Eine echte Optimierung, wenn ihr euch die Details anschaut.

» Gemini Live erhält einen Mute-Button

Neue Google-App CC startet

Google hat die neue Plattform CC gestartet, die sicherlich sehr praktisch sein kann. CC fasst die Informationen aus GMail, Google Drive und dem Kalender sowie der Gemini-KI zusammen, bereitet diese für einen guten Start in den Tag auf und zeigt alles, was am aktuellen wichtig ist oder vielleicht noch wichtig werden könnte.

» Googles Labs CC kombiniert viele Google-Dienste und Gemini

NotebookLM erhält verbesserten Chat

NotebookLM erhält einen optimierten Chat, der es ermöglicht, diesen auch plattformübergreifend zu nutzen. Außerdem kann man sich dadurch auf ältere Stellen beziehen und Konversationen an anderer Stelle fortsetzen.

» NotebookLM erhält synchronisierte Konversationen und mehr









Gemini 3 Flash startet

Google startet das neue Gemini 3 Flash jetzt für alle Nutzer. Damit ist es die erste Gemini 3-Variante, die breit verfügbar ist und auch ohne Abo sowie ohne Einschränkungen verwendet werden kann. Schaut einmal herein, was sich alles verändert.

» Gemini 3 Flash startet jetzt für alle Nutzer

Gemini Nano Banana: Zeichnen statt Tippen

Ein großer Schritt für Gemini Nano Banana: Statt den Bearbeitungswunsch als Prompt einzugeben, können Nutzer jetzt auch Objekte einkreisen, um diese entfernen zu lassen, zu verändern und mehr. Es lassen sich aber auch neue Dinge in das Bild zeichnen, die von der Gemini-KI erkannt, KI-generiert und in das Bild eingefügt werden.

» Gemini Nano Banana lässt euch jetzt Bearbeitungswünsche zeichnen

Letzte Aktualisierung am 2025-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.