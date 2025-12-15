Google Disco: Revolutionärer Browser erstellt interaktive Web-Apps aus Browsertabs – so sehen sie aus (Videos)

Das Gemini-Team hat vor wenigen Tagen den neuen Browser Google Disco vorgestellt, den man sicherlich als revolutionär bezeichnen kann – denn dieser bringt eine völlig andere Art des Surfens. Wir haben euch den neuen Browser mit dessen Premierenfunktion „GenTabs“ bereits vorgestellt und heute zeigen wir euch im Detail, wie die von der Gemini-KI erstellten Web-Apps aussehen können.



Die Integration von Gemini in Google Chrome hat schon vor einigen Monaten begonnen und soll dafür sorgen, dass die Nutzer die in den Tabs enthaltenen Funktionen in Kombination mit dem KI-ChatBot nutzen können. Doch dabei dürfte man mit dem Chrome-Konzept an Grenzen gestoßen sein, sodass mit dem Browser Google Disco eine ganz neue Spielwiese geschaffen wurde, die keine Gewohnheiten berücksichtigen muss.

Bei Google Disco handelt es sich um eine App, die man vermutlich ganz bewusst nicht als Browser bezeichnet, aber dennoch für das Surfen im Web positioniert – allerdings in ganz andere Form. Google Disco wandelt die Informationen in den vom Nutzer oder der KI ausgewählten Webseiten in ein praktisches Paket um, das die Inhalte einfacher zugänglich machen soll – nämlich in eine schick zusammengebaute und interaktive Web-App.

Jede Webseite oder jedes Informationshäppchen kann mit anderen Inhalten kombiniert werden, sodass die KI auf eine größere Quelle zugreifen kann bzw. sich bei Bedarf wohl auch selbst noch weitere Informationsstränge und Medien suchen kann. Aus diesen wird eine Web-App gebaut, die wohl sofort nutzbar sein soll. Die Apps sind nicht statisch, sondern vollkommen dynamisch zu verwenden und auch nachträglich anpassbar.

















Die obigen Beispiele zeigen euch, wie solche Apps in den unterschiedlichsten Bereichen aussehen können. Die KI stellt zunächst die Informationen zusammen, kombiniert die einzelnen Stränge, sorgt für eine Struktur und baut daraus je nach Informationslage und Kategorie eine App zusammen. Diese enthält auch interaktive Elemente, Auswahlfelder oder kann gar ganze Suchmaschinen für die Datenlage basteln – das Ergebnis ist stets eine Überraschung.

Aktuell ist sowohl Google Disco als auch die hier beschriebene GenTab-Funktion nur sehr eingeschränkt für eingeladene Tester verfügbar. Man spricht davon, dass es noch eine frühe Version ist und GenTab eben nur eine von sehr vielen geplanten Funktionen ist. Wir dürfen gespannt sein, was da noch alles kommt. Es ist zu erwarten, dass Disco grundsätzlich eine Spielweise bleibt, deren Funktionen mittelfristig bei Gemini oder auch im Chrome-Browser einziehen werden.

Passend dazu wurde erst vor wenigen Tagen entdeckt, dass der Chrome-Browser eine vertikale Tableiste bekommt – genauso wie die Disco-App.

