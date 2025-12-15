Gemini in Google Maps: KI-ChatBot integriert jetzt auch personalisierte Karten, Bewertungen und Tipps (Galerie)

Erst vor wenigen Wochen wurde Gemini für Google Maps gestartet, das die Navigation der Kartenplattform stark aufwerten und viele Funktionen für die Nutzer leichter zugänglich machen kann. Jetzt wird die Integration in die andere Richtung ausgebaut, das die Google Maps-Inhalte in der Gemini-App sowohl ansprechender darstellen als auch mit mehr Details versehen kann.



Gute Nachrichten für alle Nutzer, die immer wieder Informationen aus Google Maps per Gemini abrufen, denn dieser Bereich wird mit dem jüngsten Update deutlich ausgebaut. Während sich bisher nur recht einfache Karten anzeigen ließen, die mit einem entsprechenden Beschreibungstext versehen waren, erhält Gemini jetzt mehr Zugriff auf die Maps-Daten bzw. kann auch an der Darstellung schrauben, um diese visuell ansprechender zu gestalten.

Wie ihr auf den Screenshots sehen könnt, ist die eingebettete Google Maps-Karte jetzt mit passenden Symbolen versehen, die der Anfrage entsprechen. Außerdem handelt es sich um die personalisierte Variante, die zuletzt aufgerufene Orte sowie Interessenskategorien mit einbezieht. Das macht es einfacher, sich auf der Karte zurechtzufinden und die von Gemini gefundenen Ergebnisse zu verwenden.

Aber auch der Umfang ist gestiegen, denn nicht nur die Karte kann verwendet werden, sondern auch die aus Maps bekannten alternativen Bilder inklusive Beschreibung, wobei diese vermutlich sowohl von der Redaktion als auch den Nutzern stammen können. Als weiteres Beispiel werden Bewertungen genannt, die von Gemini in einer Zusammenfassung aufgelistet werden. Auf dem letzten Screenshot seht ihr Bewertungen sowie passend dazu eine Sammlung von Tipps der Rezensenten.

Diese neue detaillierte Darstellung wird ab sofort für alle Gemini-Nutzer in englischer Sprache ausgerollt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das sehr schnell für alle Sprachen angeboten wird bzw. schon jetzt immer wieder bei euch auftauchen kann.

» Google Maps Navigation: Feature Drop bringt extremen Energiersparmodus auf die Pixel 10-Smartphones

» Google Maps & Android Auto: Gemini wird mobil – bringt viele neue Funktionen für unterwegs (Update)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.