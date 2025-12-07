Google Maps & Android Auto: Gemini wird mobil – bringt viele neue Funktionen für unterwegs (Update)

Google hat das KI-Modell Gemini mittlerweile in alle wichtigen Produkte integriert, sodass es vom Smartphone und der Smartwatch über den Browser bis zum Smart Home an vielen Stellen zur Verfügung steht. In diesen Tagen wird Gemini durch die Integration in Google Maps und Android Auto erstmals mobil und bringt einen echten Mehrwert in die Navigation.



Der Schritt vom Google Assistant zu Gemini ist je nach Plattform sehr groß oder eher überschaubar, wobei die Hauptstärke natürlich nach wie vor beim enorm gesteigerten Sprachverständnis liegt. Nachdem sich das KI-Modell bereits am Smartphone, auf der Smartwatch, am Smart TV und im Smart Home ausbreiten konnte, geht es jetzt auch mobil so richtig voran: Gemini zieht in das Auto ein, begleitet die Nutzer auf dem Fahrrad, im ÖPNV oder beim Spaziergang.

Mit dem Start von Gemini in der Google Maps Navigation macht diese vor allem in puncto Interaktivität einen großen Sprung nach vorn und bietet schon jetzt Möglichkeiten, die mit dem Google Assistant mangels Sprachverständnis kaum denkbar waren: Die Gemini-KI kann bestimmte Ort auf der Route finden, sehr allgemein mit Anfragen wie „finde ein gut bewertetes Asia-Restaurant auf dem Weg“ oder auch konkreten Nachfragen nach der Routenführung gefüttert werden. Die KI versteht verschachtelte Sätze, mehrere parallele Anfragen (etwa die Frage nach einem Parkplatz für das zu suchende Restaurant auf der Route) oder kann auch proaktiv informieren.

Die Gemini-KI kann aber auch die Streetview-Bilder zugreifen und diese für Navigationsanweisungen verwenden. Statt euch darüber zu informieren, dass ihr in 300 Metern links abbiegen sollt, kann es jetzt auch heißen, dass ihr vor dem großen roten Gebäude abbiegen sollt, kurz nach dem ‚Thai Siam Restaurant‘ oder noch vor der nächsten Kreuzung. Das Bildverständnis der Gemini-KI macht es möglich.









Diese Neuerungen in der Google Maps Navigation sind auch das zentrale Gemini-Upgrade für Android Auto, bei dem die optimierte Sprachsteuerung sowie Sprachausgabe besonders zur Geltung kommt. Aber das ist längst nicht alles, denn Gemini kann sich im Auto auch viele Dinge merken, ihr könnt Regeln aufstellen, die die KI bei zukünftigen Anfragen beachten wird, oder ihr könnt auch ein dauerhaftes Gespräch/Brainstorming mit Gemini Live führen.

Wir haben euch alle Neuerungen der Gemini-KI für Google Maps und Android Auto bereits ausführlich in eigenen Beiträgen vorgestellt und hoffentlich haben die meisten unserer Leser schon Zugriff auf die vielen neuen Möglichkeiten. Ich denke, dass gerade das Auto ein Knackpunkt sein kann, der die Gemini-KI noch einmal in der Gunst der Nutzer nach vorn bringt. Wie oft haben wir uns über den Google Assistant beschwert, der kaum Anfragen versteht oder einfach nicht hilfreich ist?

Jetzt bekommen alle Nutzer mit der Gemini-KI einen intelligenten Beifahrer, der alle Anfragen versteht, auch mal um die Ecke denken kann, ständig zur Verfügung steht und nicht auf starre Anfragen und Aussagen setzt. Es kann den digitalen Teil der Autofahrt von der Navigation über die Kommunikation bis zum Entertainment enorm voranbringen. Das wird wiederum dazu motivieren, das intelligente Gemini auch wieder im Smart Home, auf der Smartwatch oder am Smartphone zu verwenden.

