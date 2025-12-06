Pixel Festtagsknaller: Hohe Rabatte im Google Store auf Pixel 10, Pixel 9, Pixel 9a, Pixel Watch, Buds und mehr

Wir befinden uns bereits mitten in der Shoppingsaison und auch im Google Store bei Amazon gibt es jetzt die Pixel-Festtagsangebote, bei denen ihr viel Geld beim Kauf eines Pixel-Smartphones sparen könnt. Jetzt gibt es noch einmal hohe Rabatte auf große Teil des Pixel-Portfolios inklusive der smarten Kopfhörer, der Pixel Watch und einiges mehr.



Auch wenn das Black Friday-Wochenende gerade einmal eine Woche her ist, ist es längst vergessen und wir sind schon in der nächsten Stufe der Shoppingsaison: Jetzt findet ihr die starken Amazon-Weihnachtsangebote mit wirklich hohen Rabatten auf große Teile des Sortiments – das solltet ihr gerade in dieser Phase mit der (noch) großen Auswahl nicht verpassen. Natürlich spielt auch Google mit und hat die Pixel-Festtagsangebote im Google Store gestartet.

Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones

Zu den Festtagsangeboten könnt ihr euch jetzt noch das Pixel 10 mit 20 Prozent Rabatt sichern, es gibt jetzt das Pixel 10 Pro mit 10 Prozent Rabatt oder für das Flaggschiff sogar 15 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL – das solltet ihr nicht verpassen. Fairerweise muss man sagen, dass die Preise beim Black Friday (oder auch schon davor) besser waren. Wer es günstiger haben möchte, bekommt jetzt die bis 2031 mit Updates versorgten Pixel 9 mit 7 Prozent Rabatt oder das Pixel 9a für nur 380 Euro.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-12-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf die Pixel Watch

Echte Knaller gibt es auch bei den Smartwatches, denn ihr könnt euch jetzt die Pixel Watch 3 (41mm) zum halben Preis sichern – unglaubliche 50 Prozent Rabatt auf die Smartwatch! Möchtet ihr das größere Modell, gibt es jetzt noch die Pixel Watch 3 (45mm) mit 33 Prozent Rabatt – stets auch abhängig vom Modell, der Farbe sowie der ständig wechselnden Verfügbarkeit.

Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Wer noch auf der Suche nach smarten Kopfhörern mit Gemini-Unterstützung und vielen starken Funktionen ist – die nach wie vor von Google durch Pixel Feature Drops mehrfach pro Jahr erweitert werden – kann sich ebenfalls hohe Rabatte sichern: Jetzt bekommt ihr die Pixel Buds 2a mit 14 Prozent Rabatt oder die Pixel Buds Pro 2 mit 16 Prozent Rabatt. Beides leider keine Bestpreise mehr, aber wirklich attraktiv und lohnenswert!

Amazon-Abos gratis oder günstiger

Aktuell könnt ihr euch auch noch die Amazon-Abos sehr viel günstiger oder in vielen Fällen gar vollkommen gratis sichern – schaut mal in der folgenden Liste herein:

