Android Auto: Die Plattform nimmt endlich wieder Fahrt auf – Gemini und Widgets als Meilensteine (Meinung)

Mit Googles Infotainment-Plattform Android Auto lassen sich die wichtigsten vom Smartphone bekannten Apps und Funktionen während der Fahrt verwenden – das ist vielen Millionen täglichen Nutzern bekannt. Zuletzt war die Plattform allerdings eher ein notwendiges Übel als eine echte Freude, sodass ein großes Update überfällig ist. Die jüngst angekündigten Neuerungen sind daher ein echter Meilenstein.



Viele Nutzer dürften eine Hassliebe zu Android Auto haben: Ohne die Plattform ist eine Smartphone-Nutzung im Auto nur über Umwege oder die eher holprigen Hersteller-Schnittstellen möglich. Nur mit Android Auto kommen die Google Maps Navigation, die Sprachassistenz, die bevorzugte Musikstreaming-App sowie die Kommunikation oder weitere Dienste vom Wetter bis zum Kalender auf das Infotainment-Display im Fahrzeug.

Android Auto ist also (für viele Nutzer) unverzichtbar. Allerdings ist die Plattform oftmals auch mehr als holprig zu bedienen, erfordert für viele Aufgaben mehrere Anläufe und zeigt sich nicht gerade flexibel in der Nutzung. Gefühlt ist Android Auto in den letzten Jahren etwas dahingesiecht – wohl in der Hoffnung, dass Android Automotive sowie der Ableger Google Built-in abheben werden. Das hat sich bekanntlich bisher nicht erfüllt, sodass Google endlich wieder Gas gibt und die Plattform erneut in Fahrt bringt.

Mehr Komfort, Flexibilität und einfache Bedienung

Natürlich ist Android Auto eine Plattform, die eher passiv verwendet wird und weniger auf eine aktive Bedienung setzt – denn in den meisten Fällen wird sie vom Fahrer genutzt, nicht vom Beifahrer oder gar den Fahrgästen. Dennoch kann etwas mehr Flexibilität nicht schaden, mehr Informationen, keine absolut in Stein gemeißelten Oberflächen und über eine einfachere sowie intuitivere Bedienung wären viele Nutzer sicherlich ebenfalls nicht unglücklich. Genau diese beiden Dinge kommen jetzt und sind ein echter Meilenstein für die Plattform.









Gemini für Android Auto

Der Einzug von Gemini in Android Auto ist ein sehr großer Schritt, der sehr viel mehr als einen Ersatz für den Google Assistant ins Auto bringt. Denn endlich kann man sich wieder darauf verlassen, dass die Sprachsteuerung den Nutzer versteht. Endlich gibt es mehr Flexibilität bei den Anweisungen, mehr Steuerungsmöglichkeiten für Apps, intelligentere Konversationen, Zusammenfassungen und Abläufe. Außerdem die enorm gesteigerte Qualität der Google Maps Navigation, die Möglichkeit zur permanenten Konversation mit Gemini Live und noch sehr viel mehr. Die Nutzer bekommen mit Gemini einen hilfreichen digitalen Beifahrer.

» Das sind die neuen Funktionen von Gemini in Android Auto

Widgets für Android Auto

Android Auto wird in Kürze nicht mehr nur vollständige Apps nebeneinander darstellen können, sondern auch die Unterstützung für Widgets mitbringen. Und zwar in der Form, wie man sie vom Smartphone-Homescreen kennt – nämlich in schlanker Form mit simplem Informationsauftrag, ohne große Interaktion oder störende Elemente. Bisher hat Google diese noch nicht offiziell angekündigt, doch in Leaks zeigen sich bereits Widgets für die Telefon-App, für das Wetter, den Kalender und mehr. Wer spezielle Dinge verfolgen oder permanent informiert sein möchte, kann das damit tun.

» Das sind die neuen Android Auto-Widgets

—

Diese beiden Verbesserungen, die recht allumfassend sind, sind ein wirklicher Meilenstein für Android Auto. Denn endlich erfüllt die Plattform wieder ihren Android-Anspruch. Es wird sich moderner anfühlen, es wird wieder die von Android gewohnte Flexibilität bieten, sodass die Nutzung endlich wieder Spaß machen kann. Freuen wir uns drauf und auch auf das, was vor allem Gemini in den nächsten Monaten noch alles mit sich bringen wird.

