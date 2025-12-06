Google vs Webmaster: Jetzt manipuliert Google auch noch die Inhalte – Discover verändert alle Überschriften

Google ist schon seit längerer Zeit voll auf die Künstliche Intelligenz ausgerichtet und setzt die Erweiterung und Integration von Gemini ohne Rücksicht auf Verluste immer weiter fort. Zu den Leidtragenden gehören unter anderem die Webmaster, denen immer mehr die Kontrolle entgleitet. Jetzt steht Google offenbar vor dem nächsten Schritt, der die ganze Geschichte weiter anheizt.



Spätestens seit der Integration von Gemini in der Websuche, sowohl mit der KI-Übersicht als auch dem KI-Modus, betreibt Google massiven Trafficklau bei allen Webmaster und kann aufgrund der Marktmacht praktisch im Alleingang über den Untergang vieler Angebote entscheiden. Ich habe das hier im Blog in den letzten Monaten unter dem Tag Google vs Webmaster zusammengefasst, sodass ihr euch bei Interesse einlesen könnt und das alles an dieser Stelle nicht wiederholt werden muss.

Jetzt greift Google auch inhaltlich ein

Bisher ging es vor allem darum, dass Google mit den eigenen dominierenden Produkten den Traffic der Webmaster klaut – doch jetzt geht man noch einen Schritt weiter. In dieser Woche wurde bekannt, dass Google Discover Überschriften manipuliert und diese dadurch zum größten Teil völlig anders darstellt, als sie auf den Webseiten veröffentlicht worden sind. Oftmals werden die Überschriften auf vier Worte verkürzt und es entstehen völlig andere Bedeutungen, die nichts mit der tatsächlichen Überschrift oder dem Artikel zu tun haben.

Das ärgert die Nutzer, aber auch die Webmaster und Redakteure. Denn es ist eine eindeutige Manipulation, auf die die Nutzer allerdings nicht hingewiesen werden. Klicken sie mit der falschen Erwartung auf einen Artikel, die durch Googles KI geschürt wird, und erhalten einen völlig anderen Text, wird man das im Hinterkopf der Webseite anlasten und diese vielleicht nicht mehr besuchen. Auch Webseiten, die bewusst auf Clickbait verzichten und plötzlichen mit einem solchen aufgelistet werden, leiden massiv darunter.









Das ist eine erstklassige Manipulation, die völlig ohne Not geschieht. Diese wird für eine weitere Qualitätssenkung im gesamten Web wirken, denn wenn man schon bei Google mit Clickbait gelistet ist, kann man auch gleich selbst darauf setzen und auf mehr Klicks hoffen. Auch in der Google Websuche wird seit langer Zeit mit optimierten Titeln experimentiert, die nicht den tatsächlichen Inhalten entsprechen.

Google demonstriert seine Macht

Doch es geht nicht nur um die Manipulation und die daraus folgenden Qualitätsprobleme, sondern auch um Googles absolute Marktmacht. Man demonstriert, dass man die Werkzeuge dazu hat, selbst Webseiten außerhalb des eigenen Einflussbereichs zu manipulieren. In der Websuche und in Discover. Dass Google Titel ignoriert, Meta-Angaben ignoriert und sogar explizit festgelegte Titelbilder ignoriert, ist nichts Neues. Dass diese nun ohne Hinweis an die Nutzer manipuliert werden, setzt dem aber die Krone auf.

Es wäre nur noch ein kleiner Schritt, bis man diese KI-Optimierung auch in den marktführenden Chrome-Browser bringt und damit die Webseiten vollends darstellt oder Inhalte wiedergibt, als sie eigentlich veröffentlicht wurden. Ein weiterer Schritt in die Richtung, sämtliche Inhalte durch KI zu setzen. Wehret den Anfängen – aber eigentlich sind wir schon mittendrin!

