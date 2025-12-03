Android: Google Discover manipuliert Überschriften bis zur Unkenntlichkeit – absurde Titel sorgen für Empörung

Viele Millionen Nutzer verwenden das auf vielen Smartphones vorinstallierte Google Discover, um sich von interessanten Themen berieseln zu lassen, Artikel vorgeschlagen zu bekommen oder neue Informationen zu entdecken. Jetzt zeigt sich bei einigen Nutzern eine Neuerung, die weder der Nutzschaft noch den Webseiten gefallen dürfte: Die Discover-KI generiert völlig neue Titel und Überschriften.



Das auf dem nullten Homescreen vieler Smartphones zu findende Google Discover ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert, hat für viele Nutzer und Webseiten aber eine sehr große Bedeutung als Infoquelle bzw. Trafficquelle. Doch jetzt testet man im Discover Feed eine Änderung, die vielen Nutzern nicht gefällt und auch unter den betroffenen Webmastern bereits für Entrüstung gesorgt hat – und das aus sehr gutem Grund.

Einigen Nutzern ist aufgefallen, dass die Titel der verlinkten Einträge plötzlich sehr kurzgehalten sind – genauer gesagt mit nur drei bis vier Worten. Ein Klick auf den jeweiligen Titel führt dann zur Webseite, auf der sich der Titel dann plötzlich völlig anders präsentiert – nämlich länger und meist mit einer völlig anderen Kernaussage. Dabei handelt es sich nicht um einen Bug, sondern um einen Testlauf, bei dem die KI den Titel „optimieren“ soll.

Doch die KI scheint entweder nicht gut zu funktionieren oder keine ausreichenden Daten zu besitzen. So wurde etwa aus „Preis der Steam Machine enthüllt“ der Titel „AMD schlägt Nvidia“ – eine völlig andere Bedeutung. Oder aus dem englischen Titel „14-Year-Old Wins Prize For Origami That Can Hold 10,000 Times Its Own Weight“ wurde einfach nur „Origami gewinnt Preis“. Das hat nichts mit der Aussage des vorherigen Titels und natürlich auch nicht des Artikels zu tun.

Für die Nutzer ist das mehr als irreführend, denn sie können nicht mehr wissen, worum es in dem Artikel überhaupt geht. Aber auch für die Webseiten und Redakteure ist das höchst problematisch: Denn auch in einen Titel fließt Arbeit ein, die Kernaussagen sind vollkommen falsch und schlussendlich wirft es ein schlechtes Licht auf die Webseite, die die Erwartungen des Lesers nicht erfüllen konnte. Google wiegelt ab, dass es nur ein sehr geringfügiger Testlauf ist. Doch nachdem man schon in der Websuche seit langer Zeit Titel „optimiert“, dürfte aus diesem Testlauf sehr schnell ein breiter Rollout werden…

» Android: Google Discover wird erweitert – enthält bald Social Media-Beiträge und Folgen-Funktion (Video)

» Android: Google startet neue In-App für Fotos – endloser Stream mit Bildern im Google Discover-Stil [US] (Video)

[heise]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.