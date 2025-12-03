Pixel Update: Google bringt viele Neuerungen auf Pixel-Geräte – Android 16, Dezember-Update & Feature Drop

Wie erwartet, hat Google gestern Abend ein großes Pixel Update veröffentlicht, das aus einer Reihe von einzelnen Paketen besteht, die viele Neuerungen und Verbesserungen im Gepäck haben. Natürlich haben wir euch über alle Updates hier im Blog bereits informiert und an dieser Stelle kommt die Zusammenfassung des Dezember-Rollouts, mit dem man am Ende des Jahres noch einmal Gas gegeben hat. Aber vielleicht kommt noch mehr.



Google hat die Update-Schleuse für die Pixel-Smartphones wieder geöffnet und gestern im Laufe des Tages vier Pakete veröffentlicht, die Neuerungen auf die Pixel-Geräte bringen – zum Teil aber auch auf alle Android-Smartphones. Zwar hat es zunächst kein Pixel Feature Drop gegeben, das hat man wohl tatsächlich mit dem Pixel Update im November vorgezogen, aber dennoch kann sich das Ergebnis wieder sehen lassen. Ein Feature Drop gab es dennoch, auch wenn es anders heißt und eine größere Zielgruppe hat.

Android-Sicherheitsupdate für Dezember

Gestern Vormittag hat der Update-Reigen damit begonnen, dass Google das Android-Sicherheitsupdate für Dezember veröffentlicht hat. Nach zwei Monaten ohne nennenswerte Aktualisierungen legt man im Dezember wieder stark nach und hat weit über 100 Fixes im Paket, die allesamt auf die betroffenen Android-Smartphones und Pixel-Smartphones ausgerollt werden. Damit folgt man dem im Sommer angekündigten Zyklus, nur noch alle drei Monate solche Fixes zu veröffentlichen, während die beiden Zwischenmonate nur kritische Bugs beheben. Diesmal gab es daher praktisch die Fixes für Oktober, November und Dezember in einem Schwung.

Pixel-Update für Dezember

Nur wenige Stunden nach dem Android-Update wurde das Pixel-Update für Dezember veröffentlicht, das zusätzlich zu den mehr als 100 Android-Verbesserungen auch noch viele Pixel-spezifische Fixes im Gepäck hat. Insgesamt gibt es 33 Fixes, die Probleme und/oder Sicherheitslücken rund um die Bereiche des Displays, des Systemkerns, der Kamera, den Sensoren und vielen weiteren Bereichen beheben. Auch dieses Update-Paket ist wirklich sehr umfangreich, sodass ihr einmal hereinschauen solltet, ob eure persönlichen Stolpersteine behoben worden sind.









Android Feature Drop für Dezember

Neben den beiden Pixel-Updates hat Google auch noch ein Android Feature Drop für Dezember veröffentlicht, das einen weiteren Schwung an Neuerungen im Gepäck hat. Dazu zählen Scam-Neuerungen für Google Messages und Circle to Search, ein Tab-anpinnen für den mobilen Chrome-Browser, ein Emotionen-Detektor für Videos sowie neue Kombinationen für die Emoji Kitchen. Außerdem noch kleinere Verbesserungen, die wir im verlinkten Artikel erklären.

Android 16 QPR2

Statt einem echten Feature Drop gab es in diesem Monat den Release von Android 16 QPR2 in der stabilen Version, das viele Neuerungen aus der Beta-Phase auf die Pixel-Smartphones bringt. Es hat aber auch eigenständige Neuerungen im Gepäck wie etwa die Themenpakete, eine automatische Sortierung für die Benachrichtigungen, KI-Zusammenfassungen für die Benachrichtigungen und einiges mehr. Es ist der letzte große Android-Release vor der erwarteten Android 17 Entwicklervorschau.

—

Das Update für den Dezember fällt überraschenderweise durch das vermisste Pixel Feature Drop zwar nicht ganz so aufregend aus wie das November-Update, ist aber dennoch sehr umfangreich. Es ist ein guter Jahresabschluss für Android und Pixel – sollte man zumindest meinen. Doch tatsächlich hat Google noch etwas im Köcher, das man uns in der nächsten Woche präsentieren möchte. Zwar mit Fokus auf Android XR, aber es ist auch mit Android 17-abhängigen Ankündigungen und vielleicht Pixel-News zu rechnen:

» Android Show: Google lädt zum großen XR-Event; Neues zu Android XR, Glasses, Headsets und Gemini (Video)

