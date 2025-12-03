Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Smartphone-Nutzer ausgerollt (Galerie)

Es sind wieder drei Monate vergangen und nach der gestrigen großen Update-Runde legt Google jetzt noch mit einem Android Feature Drop nach, dessen Verbesserungen und Neuerungen auf alle Smartphones im Ökosystem ausgerollt werden. Das letzte große Update des Jahres bringt Neuerungen rund um die Emojis, hält das Dringlichkeits-Update für Google Telefon bereit, bringt zwei neue Scam-Schutz sowie eine Chrome-Verbesserung.



Google hat gestern Abend, wie wir es bereits erwartet hatten, ein großes Android-Update veröffentlicht, das aus einer Reihe von einzelnen Paketen besteht und auf den unterschiedlichsten Kanälen einzeln ausgerollt wird. Zunächst gab es bereits am Vormittag das Android-Sicherheitsupdate für Dezember, wenige Stunden später gefolgt vom Release des neuen Android 16 QPR2 für Pixel-Smartphones sowie dem Pixel-Update für Dezember. Jetzt legt man noch einmal mit dem alle drei Monate anstehenden Android Feature Drop nach, das weitere Verbesserungen auf alle Smartphones bzw. in die Google-Apps bringt.

Emotion Tags

Google hat vor einiger Zeit die Android-App „Expressive Captions“ veröffentlicht, mit der sich die im Betriebssystem verfügbaren Live-Untertitel um Emotionen erweitern lassen. Dabei geht es nicht nur um das Gesagte, sondern auch um die Ausdrucksweise in Kombination mit dem Bild – das gilt von der Intensität über Umgebungsgeräusche bis hin zu Applaus oder Jubel. Jetzt gibt es ein Update, das nicht nur die Umgebung umfasst, sondern auch die sprechende Person selbst. Eine neue Emotionenkennzeichnung zeigt, ob der Sprecher freudig oder traurig ist.

Damit lässt sich der Kontext eines Videos auch ganz ohne Ton besser als bisher erfassen.









Neue Emoji Kitchen-Kombinationen

Es gibt neue Kombinationen für die Emoji Kitchen, so wie in fast jedem Android Feature Drop. Jetzt könnt ihr auch eure Lieblingssticker kombinieren und mit Gboard die Gefühle auf noch mehr Arten ausdrücken.

Dringende Anrufe

Wir hatten bereits über die Funktion berichtet und jetzt wird es offiziell ausgerollt: Google Telefon führt die „Call Reason“-Funktion ein, mit der die anrufende Person mitteilen kann, worum es in dem Anruf gehen könnte. Zunächst kann ein Anruf als dringend markiert werden, was bei der angerufenen Person als Markierung sichtbar wird. Um einen offenen Standard zu schaffen, wird das Ganze per SMS versendet und von der Telefon-App im Hintergrund zusammengefügt.

» Mehr Infos zu den dringenden Anrufen mit Google Telefon

Gruppenchats in Google Messages verlassen

Google Messages macht es jetzt noch leichter, unerwünschte Gruppenchats zu verlassen. Werdet ihr von einer unbekannten Nummer zu einem Gruppenchat eingeladen, bekommt ihr eine Benachrichtigung mit wichtigen Informationen zur Gruppe sowie Sicherheitstipps. Damit könnt ihr schnell entscheiden, ob ihr antworten oder die Gruppe doch lieber mit einem Klick verlassen möchtet. Gleichzeitig wird die Nummer blockiert und als Spam gemeldet.

Circle to Search erkennt Scam-Inhalte

Die Circle to Search-Funktion kann jetzt Scam erkennen. Kreist einfach einen verdächtigen Textinhalt ein und die KI-Übersicht in der Google Websuche sollte euch darauf hinweisen, ob es sich um einen Scam-Text mit möglicher Betrugsabsicht handelt. Außerdem soll die KI neben relevanten Hinweisen auch Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreiten.









Wichtige Tabs in Chrome für Android anpinnen

Chrome für Android optimiert den Umgang mit Tabs. Nach dem Update haben die Nutzer die Möglichkeit, einzelne Tabs in der Übersicht anzupinnen und damit ganz oben in der Liste zu positionieren sowie dauerhaft verfügbar zu haben. Die angehefteten Tabs bleiben jederzeit griffbereit, genauso wie man das auch vom Desktop kennt. Die gepinnten Seiten bleiben im Vordergrund des Browsers gespeichert, sodass ihr dort weitermachen könnt, wo ihr aufgehört habt.

Die angepinnten Tabs sollen praktisch für den täglichen Umgang mit dem Browser oder auch bei der Urlaubsplanung bzw. längeren Recherchen sehr hilfreich sein.

Alle Neuerungen werden im Laufe der nächsten Tage entweder per System Update oder über die App-Updates per Google Play Store ausgerollt.

