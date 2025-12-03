Pixel Festtagsangebote: Hohe Rabatte im Google Store auf Pixel 10, Pixel 9, Pixel 9a, Pixel Watch, Buds & mehr

Die große Shoppingsaison hat begonnen und im Google Store bei Amazon gibt es ab sofort die Pixel-Festtagsangebote. Diese neue Aktionswelle verspricht hohe Rabatte auf die aktuellen Pixel-Smartphones, auf die Smartwatches, die smarten Kopfhörer und auch das erweiterte Portfolio. Die ersten Angebote sind bereits gestartet und lassen einiges erwarten.



Nach dem Black Friday ist vor dem Weihnachtsgeschäft – ein dazwischen gibt es praktisch nicht mehr. Gerade erst sind die Knallerpreise im Google Store bei Amazon zu Ende gegangen, da legt man schon mit den nächsten Aktionen nach, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Vorab sei gesagt, dass die wirklichen Top-Preise der letzten Tage aktuell nicht erreicht werden, aber das war – wie ich mehrfach hingewiesen hatte – auch nicht anders zu erwarten. Wer die Knaller verpasst hat und dennoch zuschlagen möchte, kann jetzt die Festtagsangebote nutzen, bevor auch diese nicht mehr gelten oder vergriffen sind.

Aktuell bekommt ihr bis zu 24 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, die damit je nach Ausstattung schon unter 700 Euro zu haben sind. Weiterhin gibt es das Pixel 10 Pro mit 16 Prozent Rabatt und Pixel Buds Pro 2 gratis sowie für das absolute Flaggschiff immer noch 14 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL. Wer aufgrund der langen Update-Garantie lieber zur günstigen Vorgeneration greifen möchte, bekommt jetzt das Pixel 9 mit 10 Prozent Rabatt + Gratis Pixel Buds und Ladegerät. Außerdem gibt es das Pixel 9a schon für unter 400 Euro.

Im weiteren Portfolio bekommt ihr jetzt die Pixel Watch 3 (41mm) zum halben Preis, spart ganze 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 (45mm) und könnt auch bei den Kopfhörern zuschlagen. Jetzt bekommt ihr die Pixel Buds Pro 2 mit 16 Prozent Rabatt und die Pixel Buds 2a mit 14 Prozent Rabatt. Schaut euch auch gerne die verfügbaren Bundles im Google Store an, bei denen viel gespart werden kann.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

