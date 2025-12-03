Pixel Festtagsangebote: Hohe Rabatte im Google Store auf Pixel 10, Pixel 9, Pixel 9a, Pixel Watch, Buds & mehr

Die große Shoppingsaison hat begonnen und im Google Store bei Amazon gibt es ab sofort die Pixel-Festtagsangebote. Diese neue Aktionswelle verspricht hohe Rabatte auf die aktuellen Pixel-Smartphones, auf die Smartwatches, die smarten Kopfhörer und auch das erweiterte Portfolio. Die ersten Angebote sind bereits gestartet und lassen einiges erwarten.


Nach dem Black Friday ist vor dem Weihnachtsgeschäft – ein dazwischen gibt es praktisch nicht mehr. Gerade erst sind die Knallerpreise im Google Store bei Amazon zu Ende gegangen, da legt man schon mit den nächsten Aktionen nach, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Vorab sei gesagt, dass die wirklichen Top-Preise der letzten Tage aktuell nicht erreicht werden, aber das war – wie ich mehrfach hingewiesen hatte – auch nicht anders zu erwarten. Wer die Knaller verpasst hat und dennoch zuschlagen möchte, kann jetzt die Festtagsangebote nutzen, bevor auch diese nicht mehr gelten oder vergriffen sind.

Aktuell bekommt ihr bis zu 24 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, die damit je nach Ausstattung schon unter 700 Euro zu haben sind. Weiterhin gibt es das Pixel 10 Pro mit 16 Prozent Rabatt und Pixel Buds Pro 2 gratis sowie für das absolute Flaggschiff immer noch 14 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL. Wer aufgrund der langen Update-Garantie lieber zur günstigen Vorgeneration greifen möchte, bekommt jetzt das Pixel 9 mit 10 Prozent Rabatt + Gratis Pixel Buds und Ladegerät. Außerdem gibt es das Pixel 9a schon für unter 400 Euro.

Im weiteren Portfolio bekommt ihr jetzt die Pixel Watch 3 (41mm) zum halben Preis, spart ganze 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 (45mm) und könnt auch bei den Kopfhörern zuschlagen. Jetzt bekommt ihr die Pixel Buds Pro 2 mit 16 Prozent Rabatt und die Pixel Buds 2a mit 14 Prozent Rabatt. Schaut euch auch gerne die verfügbaren Bundles im Google Store an, bei denen viel gespart werden kann.

Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 899,00 EUR 684,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.448,00 EUR 1.068,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.299,00 EUR 1.121,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 mit 45-W-USB-C-Ladegerät – Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock,erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Obsidian, 128GB + Pixel Buds 2a Google Pixel 9 mit 45-W-USB-C-Ladegerät – Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock,erweiterte... 698,00 EUR 635,98 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Iris, 128GB Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... 549,00 EUR 393,09 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Matte Black Aluminium Case – Obsidian Band – LTE Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 499,00 EUR 249,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (45 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Matte Hazel Aluminium Case – Hazel Band – LTE Google Pixel Watch 3 (45 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 399,00 EUR 260,93 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Porcelain Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones -... 249,00 EUR 165,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 118,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

