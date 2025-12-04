Pixel-Angebote im Google Store. Pixel Watch 3 jetzt zum halben Preis, 17 Prozent auf Pixel Buds und mehr

In diesen Tagen sind die Festtagsangebote im Google Store gestartet, die viele lohnende Rabatte auf die aktuellen Pixel-Smartphones sowie das erweiterte Portfolio mitbringen. Vor allem die Angebote auf das erweiterte Portfolio stechen heraus, denn jetzt könnt ihr euch eine Pixel Watch 3 zum halben Preis sichern und allein mit dieser Ersparnis etwa noch die ebenfalls stark rabattierten smarten Kopfhörer in den Warenkorb legen.



Wir haben euch bereits die Pixel-Festtagsangebote im Google Store aufgelistet und gezeigt, dass es nach wie vor hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, die Pixel 9-Smartphones oder auch das Pixel 9a gibt – wenn auch nicht mehr ganz so stark wie zum Black Friday. Anders sieht es beim erweiterten Portfolio aus, denn jetzt bekommt ihr die Smartwatch der letzten Generation so günstig wie bisher noch nie.

Pixel Watch 3 stark rabattiert

Jetzt gibt es die Pixel Watch 3 (41mm) mit 50 Prozent Rabatt – also zum halben Preis! Der Rabatt ist abhängig vom gewählten Modell und sogar der Farbe, sodass ihr einfach mal schauen müsst, wie hoch eure Ersparnis ausfällt. Aber auch die größere Pixel Watch 3 (45mm) ist mit 33 Prozent Rabatt jetzt sehr viel günstiger als bisher zu haben. Es gelten dieselben Bedingungen wie bei der kleineren Variante.

Pixel Buds deutlich günstiger

Mit der Ersparnis auf die Pixel-Smartphones oder die Pixel Watch 3 könnt ihr euch jetzt die Pixel Buds Pro 2 mit 14 Prozent Rabatt sichern oder ihr greift zu den brandneuen Pixel Buds 2a mit 17 Prozent Rabatt. Beide sind sehr interessant, werden von Google immer wieder mit Feature Drop-Updates und vielen neuen Funktionen sowie Qualitätssprüngen versorgt.

