Google Fotos Recap: Euer persönlicher Jahresrückblick 2025 ist da – erinnert an schöne Momente (Video)

Wir befinden uns in den letzten Wochen des Jahres und beinahe täglich wird rund um die Google-Produkte ein Jahresrückblick veröffentlicht – jetzt ist das nächste Produkt an der Reihe. Ab heute bekommen viele Nutzer von Google Fotos ihren persönlichen Rückblick im Stories-Format, der auf Basis der gesicherten Bilder und Videos die Highlights 2025 in unterhaltsamer Form zusammenstellen soll.



Google hat einen ganzen Schwung an Jahresrückblicken und mit dem heutigen Start des Google Fotos Jahresrückblick nähern uns so langsam dem Highlight der personalisierten Rückblicke. Die Plattform eignet sich durch die Konzentration auf die persönlichen Fotos und Videos natürlich sehr gut für einen Rückblick auf die letzten 12 Monate. In dieser Woche wurde auch schon der persönliche YouTube-Rückblick sowie der persönliche YouTube Music-Rückblick veröffentlicht.

Mit dem Google Fotos Recap 2025 bekommt ihr eine Reihe von Videos im Stories-Format, die sich an entsprechender Stelle befinden und die Highlights eures Jahres hervorheben sollen. Seien es besonders häufig abgebildete Personen, Orte, spaßige Erlebnisse, Reisen, aber auch einfache Zahlen wie die Anzahl der Fotos, die Anzahl der Selfies und vieles mehr. Es ist ein bunter Mix aus Bildern, Videos, Zusammenstellungen und Statistiken, der natürlich für jeden Nutzer anders aussieht.

Wer den Jahresrückblick noch nicht sehen kann, schaut einfach im Fotostream bei den Stories vorbei oder könnte diesen möglicherweise im eigenen Profil oder auch als Benachrichtigung angeboten bekommen. Google hat den Startschuss in dieser Woche gegeben, bis alle Nutzer den Rückblick haben, kann es aber noch einige Tage oder vielleicht auch bis zum tatsächlichen Ende des Jahres dauern.

Ich denke, dass das sicherlich einer der schönsten Rückblicke ist – natürlich je nach den diesjährigen Erlebnissen. Wer Unschönes erlebt hat, kann den Rückblick anschließend auch bearbeiten, gewisse Personen, Zeiträume oder Bilder ausschließen und den Rückblick neu erstellen lassen. Seid ihr zufrieden, lässt sich der Jahresrückblick auch herunterladen oder direkt in den WhatsApp-Status kopieren.

