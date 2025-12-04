Google Jahresrückblick 2025: Das sind die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen (Infografiken)

Bei Google werden zum ausklingenden Jahr wieder viele Jahresrückblicke angeboten und jetzt hat man den vielleicht wichtigsten Rückblick veröffentlicht, der immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist: Der Google-Jahresrückblick Year in Search 2025 zeigt uns wieder die Themen, die Deutschland bewegt haben. In zahlreichen Infografiken und Toplisten zeigt sich, wonach die Deutschen im Jahr 2025 gesucht haben.



Google hat in den letzten Tagen bereits einige Jahresrückblicke veröffentlicht, die wir natürlich für interessierte Leser bereits gesammelt haben: Es gab den YouTube-Jahresrückblick, die besten Play Store-Apps, die besten Play Store-Spiele und auch schon viele persönliche Rückblicke: Man hat bereits den YouTube Recap 2025, den YouTube Music Recap 2025 und erst heute früh den Google Fotos Recap veröffentlicht. Nun wird die Liste erweitert.

Jetzt hat Google das Flaggschiff der Jahresrückblicke veröffentlicht, das nicht nur für den gesamten Konzern der wichtigste Rückblick ist, sondern seit vielen Jahren auch für die gesamte Gesellschaft. Man kann auf viele Themenbereiche zurückblicken, aber was die Menschen wirklich interessiert hat, geht erst aus dem Google-Jahresrückblick hervor – so wie in jedem Jahr. Es zeigt, wonach die Deutschen in den letzten zwölf (oder eher elf) Monaten am meisten gesucht haben, bequem sortiert nach Kategorien.

Beachtet bitte, dass die Listen ziemlich sicher redaktionell aufbereitet und vermutlich auch zensiert sind. Der Grundtenor sollte erhalten geblieben sein, aber dennoch kann es auch noch andere Begriffe geben, die vielleicht weiter oben stehen würden, als sie es jetzt sind oder überhaupt nicht in die Liste gekommen sind. Nur ein kleines Beispiel: Soll die kurzzeitige Spaß-Umbenennung von Pro7 in Pro8 tatsächlich eine DER Top-Fragen überhaupt gewesen sein? Das wäre in vielerlei Hinsicht traurig. In der folgenden Auflistung findet ihr alle von Google veröffentlichten Infografiken ohne weiteren Kommentar von meiner Seite.

Es kann wirklich sehr interessant sein, wie sich das Interesse und die Thematik gesellschaftlich geändert hat. Schaut doch im Vergleich dazu auch mal beim Google-Jahresrückblick 2024 oder dem Google-Jahresrückblick 2023 vorbei. Eines haben sie gemeinsam: Die Sorgen der Menschen sind nicht gerade kleiner geworden…









Top-Suchbegriffe

Top-Persönlichkeiten









Top-Hypes

Top-Trends









Top-Wohlbefinden

Top-KI









Top-Fragen

