Google Jahresrückblick 2025: Das sind die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen (Infografiken)

Veröffentlicht am von Jens
google 

Bei Google werden zum ausklingenden Jahr wieder viele Jahresrückblicke angeboten und jetzt hat man den vielleicht wichtigsten Rückblick veröffentlicht, der immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist: Der Google-Jahresrückblick Year in Search 2025 zeigt uns wieder die Themen, die Deutschland bewegt haben. In zahlreichen Infografiken und Toplisten zeigt sich, wonach die Deutschen im Jahr 2025 gesucht haben.


google year in search 2025

Google hat in den letzten Tagen bereits einige Jahresrückblicke veröffentlicht, die wir natürlich für interessierte Leser bereits gesammelt haben: Es gab den YouTube-Jahresrückblick, die besten Play Store-Apps, die besten Play Store-Spiele und auch schon viele persönliche Rückblicke: Man hat bereits den YouTube Recap 2025, den YouTube Music Recap 2025 und erst heute früh den Google Fotos Recap veröffentlicht. Nun wird die Liste erweitert.

Jetzt hat Google das Flaggschiff der Jahresrückblicke veröffentlicht, das nicht nur für den gesamten Konzern der wichtigste Rückblick ist, sondern seit vielen Jahren auch für die gesamte Gesellschaft. Man kann auf viele Themenbereiche zurückblicken, aber was die Menschen wirklich interessiert hat, geht erst aus dem Google-Jahresrückblick hervor – so wie in jedem Jahr. Es zeigt, wonach die Deutschen in den letzten zwölf (oder eher elf) Monaten am meisten gesucht haben, bequem sortiert nach Kategorien.

Beachtet bitte, dass die Listen ziemlich sicher redaktionell aufbereitet und vermutlich auch zensiert sind. Der Grundtenor sollte erhalten geblieben sein, aber dennoch kann es auch noch andere Begriffe geben, die vielleicht weiter oben stehen würden, als sie es jetzt sind oder überhaupt nicht in die Liste gekommen sind. Nur ein kleines Beispiel: Soll die kurzzeitige Spaß-Umbenennung von Pro7 in Pro8 tatsächlich eine DER Top-Fragen überhaupt gewesen sein? Das wäre in vielerlei Hinsicht traurig. In der folgenden Auflistung findet ihr alle von Google veröffentlichten Infografiken ohne weiteren Kommentar von meiner Seite.

Es kann wirklich sehr interessant sein, wie sich das Interesse und die Thematik gesellschaftlich geändert hat. Schaut doch im Vergleich dazu auch mal beim Google-Jahresrückblick 2024 oder dem Google-Jahresrückblick 2023 vorbei. Eines haben sie gemeinsam: Die Sorgen der Menschen sind nicht gerade kleiner geworden…




Top-Suchbegriffe

google jahresrückblick 2025 top

google jahresrückblick 2025 schlagzeilen

Top-Persönlichkeiten

google jahresrückblick 2025 persönlichkeiten deutschland

google jahresrückblick 2025 persönlichkeiten international

google jahresrückblick 2025 persönlichkeiten abschiede

google jahresrückblick 2025 persönlichkeiten sportler




Top-Hypes

google jahresrückblick 2025 memes

google jahresrückblick 2025 virale trends

Top-Trends

google jahresrückblick 2025 trends reisen

google jahresrückblick 2025 trends workation

google jahresrückblick 2025 trends serien

google jahresrückblick 2025 trends filme

google jahresrückblick 2025 trends bücher




Top-Wohlbefinden

google jahresrückblick 2025 wohlbefinden protein

google jahresrückblick 2025 wohlbefinden rezepte

google jahresrückblick 2025 wohlbefinden beziehung

google jahresrückblick 2025 wohlbefinden sternzeichen

Top-KI

google jahresrückblick 2025 mit ki




Top-Fragen

google jahresrückblick 2025 w-fragen warum

google jahresrückblick 2025 w-fragen wie

google jahresrückblick 2025 w-fragen wie

google jahresrückblick 2025 w-fragen was

» YouTube Jahresrückblick 2025: Das sind die Top 10 der Themen, Creator, Songs und Kurzsongs (Infografiken)

[Google-Blog]


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket