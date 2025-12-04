GMail & Google Chat: E-Mails per Messenger teilen – neue Funktion für Workspace-Nutzer wird ausgerollt

Google treibt die Integration der Workspace-Apps weiter voran und kann das offenbar auch ganz ohne Gemini: Jetzt wird eine neue Verzahnung zwischen GMail und Google Chat angekündigt, die den Chat-Austausch über eine E-Mail erleichtern soll. Dazu gibt man Chat-Nutzern die Möglichkeit, eine E-Mail innerhalb eines Chats freizugeben und zu verlinken.



Es gibt in der modernen Kommunikation viele Wege, um sich mit einer oder mehrerer Personen auszutauschen. Besonders kurios wird es, wenn man sich über Kanal A darüber austauscht, ob die andere Person unter Kanal B den Inhalt empfangen hat. Häufiges Beispiel: Man schickt eine E-Mail an eine Person und etwas später wird dieselbe Person im Chat gefragt, ob sie den Inhalt aus der E-Mail gelesen hat. Im professionellen Workspace-Universum soll das bald der Vergangenheit angehören.

GMail soll mit dem jüngsten Update die Möglichkeit erhalten, eine E-Mail direkt über den Messenger Google Chat zu teilen. Führt man dies aus, wird die E-Mail automatisch an die Person weitergeleitet, es wird das Chatfenster geöffnet und der Direktlink zur E-Mail im Chat platziert. Die Freigabe erfolgt also nicht wirklich per Google Chat, sondern weiterhin über GMail und es geht lediglich um den Link zum schnellen Öffnen der E-Mail. Das funktioniert freilich nur GMail-intern.

Mit dieser Funktion könnt ihr eine aktive Diskussion direkt im Chat starten und gleichzeitig die Verbindung zur ursprünglichen Nachricht als Kontext aufrechterhalten. Google spricht von einer bidirektionalen Verlinkung, mit der die Diskussion produktiver werden soll. Man hat außerdem eine Reihe von Szenarien in petto, für die das sehr praktisch sein kann.

Als Beispiel gibt man an, ein Problem in Echtzeit lösen zu können, statt lange per E-Mail hin- und her zu kommunizieren. Es kann aber auch vor der Beantwortung einer E-Mail mit einem Teil der ursprünglichen Gruppe gechattet werden. Ihr könnt eine Kunden-Mail mit Kollegen besprechen oder Besprechungsnotizen und Aktionspunkte teilen.

