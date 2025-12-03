YouTube Recap 2025: YouTube startet einen ganz neuen Jahresrückblick – eure Favoriten als Rückschau (Video)

Auch auf Googles Videoplattform YouTube hat die große Zeit der Jahresrückblicke begonnen, von denen man bereits die ersten Ausgaben veröffentlicht hat und jetzt mit einer ganz besonderen Neuerung nachlegt: Zum ersten Mal überhaupt wird in diesem YouTube Recap gestartet, das eine ganz persönliche Zusammenfassung bietet. Eure Lieblingsvideos, Kanäle, Themen und mehr.



Google hat vor wenigen Tagen den YouTube Jahresrückblick veröffentlicht, der die beliebtesten Kanäle, Videos, Themen und auch Musikvideos für jedes Land oder auch global gekürt hatte. Zuvor gab es den YouTube Music Recap, der für alle Musikstreamer einen persönlichen Jahresrückblick im Stories-Format enthielt. Jetzt gibt es praktisch die Kombination aus diesen beiden Rückblicken.

In diesen Tagen bekommen viele Nutzer ihren YouTube Recap angeboten, einen personalisierten Jahresrückblick auf Basis der Nutzung der Videoplattform. Das kann besonders interessant sein, weil die Nutzung der Videoplattform vermutlich bei vielen Nutzern sehr viel differenzierter ist, als es beim Musikstreaming der Fall ist. Vielleicht hat man Lieblingskanäle, aber es kommen auch immer wieder neue Themen dazu, die man trotz allem Interesse schon sehr bald wieder vergessen hat.

YouTube Recap hebt auf einzigartige Weise eure Interessen, tiefgründigen Analysen und Highlights des Jahres hervor, basierend auf Wiedergabeverlauf der letzten zwölf Monate. Ihr bekommt bei diesem Rückblick bis zu 12 verschiedene Karten, die eure Lieblingskanäle, Interessen und sogar die Entwicklung der persönlichen Sehgewohnheiten zeigen. Außerdem kann anhand der Lieblingsvideos sogar gezeigt werden, zu welchem ​​Persönlichkeitstyp ihr gehört.

Google weist darauf hin, dass dieser personalisierte Rückblick nicht für alle Nutzer, nicht für alle Konten und auch nicht für alle Regionen angeboten wird. Ins Detail geht man dabei nicht, außer dass Kinderkonten oder sonstige Konten unter Aufsicht keinen Rückblick erhalten. Solltet ihr einen Rückblick erhalten, findet ihr auf eurer persönlichen Seite in der YouTube-App, so wie im obigen Video gezeigt.

