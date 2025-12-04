Gemini: Google startet neue Mediensammlung – ‚Meine Inhalte‘ zeigt euch alle genutzte und erstellte Bilder

Unabhängig vom gewählten Modell können alle Nutzer mit dem KI-ChatBot Gemini Bilder erstellen lassen, Fotos bearbeiten lassen oder auch hochgeladene Medien analysieren und verarbeiten. Um diese einfacher als bisher aufzuspüren und die entsprechende Konversation wiederzufinden, wird jetzt ein ganz neuer Bereich ausgerollt: Gemini zeigt euch Meine Inhalte.



Google will den Zugang zu Gemini und den bisherigen Konversationen erleichtern, das zeigt sich in den letzten Tagen vor allem durch neue Einträge in der Hauptnavigation der Oberfläche. In Kürze starten die Gemini Projekte und schon jetzt sollen die genutzten Medien sichtbarer und leichter zugänglich werden. Dazu startet ein neuer Bereich, der im Englischen „My stuff“ und im Deutschen als „Meine Inhalte“ bezeichnet wird.

Aktuell besteht der Bereich aus einer reinen Auflistung von Bildern, die innerhalb von Gemini verwendet worden sind – unabhängig von einer Konversation, einem Gem und sicherlich auch den baldigen Projekten. Die Gitteransicht zeigt nur das Bild ohne jegliche Interaktionsmöglichkeit. Es gibt keine Organisation, keine Information und auch keine Möglichkeit zum Löschen des Bildes. Die einzige Funktionalität ist der Klick auf das Bild, der direkt in die Konversation an der entsprechenden Stelle führt.

In der jetzigen Umsetzung ist das sicherlich praktisch und kann eher als Medienfilter betrachtet werden, aber weitere Interaktionsmöglichkeiten wären natürlich zu begrüßen. Gerade bei der Verwendung des Bildgenerators kann es schon zu einer kleinen Flut von vielen ähnlichen Aufnahmen kommen. Ladet ihr ein Bild zur Auswertung mehrfach hoch, taucht es dort auch mehrfach auf. Auch eine Gruppierung wäre an dieser Stelle sinnvoll.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich „Meine Inhalte“ in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht bei Bildern bleibt, sondern dort ein Bereich entstehen soll, der alles Mediale sammelt oder eine Aufbereitung aller besprochenen Themen enthält. Ihr findet ihr es nach dem derzeit erfolgten Rollout ganz oben in der Hauptnavigation sowie unter gemini.google.com/mystuff.

