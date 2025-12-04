Google One: So könnt ihr jetzt KI-Guthaben für Gemini-Funktionen kaufen, verwenden und verwalten (FAQ)

Möchte man aus dem KI-Modell Gemini und dessen angebundener Dienste das Maximum herausholen, führt derzeit kein Weg um ein Abo bei Google One vorbei, das eine Reihe von Premium-Stufen bildet. Jetzt führt Google eine ganz neue Währung in diesem Bereich, die gerade für Powernutzer von Relevanz ist: Abonnenten können jetzt Gemini KI-Guthaben kaufen. Hier bekommt ihr alle Infos.



Nach der jüngsten Erweiterung vor wenigen Tagen gibt es mittlerweile drei Google One KI-Abos, aus denen die Nutzer für den erweiterten Zugriff auf die Gemini-Funktionen wählen können – wir haben sie euch im verlinkten Artikel ausführlich vorgestellt. Mit steigendem Preis der drei Abos (Plus, Pro, Ultra) wächst nicht nur der Speicherplatz, sondern auch der Funktionsumfang sowie die gesetzten Limits gehen nach oben – dennoch gibt es nach wie vor Grenzen.

Selbst beim teuersten Ultra-Abo für schlanke 275 Euro pro Monat können Nutzer keinen Vollzugriff erwarten, sondern haben gerade im medialen Bereich überraschend niedrige Limits, die bei der Erstellung von Grafiken und Videos greifen. Es ist schon seit langer Zeit bekannt, nicht nur bei Google, dass die benötigte Rechenpower für KI-Videogeneratoren so enorm ist, dass sich das selbst mit solch teuren Abos nicht refinanzieren lässt. Laut OpenAI müssten die Preise gar im vierstelligen Bereich liegen.

Es ist natürlich so, dass die Nutzer, die 275 Euro pro Monat für Gemini zu zahlen bereit sind, dessen Kapazitäten auch voll ausnutzen und somit sicherlich auch schnell die Grenzen von Googles internen Kalkulationen überschritten werden. Daher hat man von Beginn an eine Grenze eingeführt, die aktuell noch nicht von einem noch teureren Super-Abo überschritten werden kann. Aber jetzt gibt es die Lösung.









Vor wenigen Tagen wurde die Möglichkeit zum Kauf von KI-Guthaben in Google One für Gemini eingeführt – wir hatten schon zu Beginn der Woche darüber berichtet. Mit diesem System löst man das Problem, dass die Nutzer immer größere Anforderungen haben und eine mögliche Flatrate aktuell noch nicht im Bereich des finanziell möglichen liegt. Wer mehr will, kann sich seine Limits mit Punkten erkaufen.

Was ist das KI-Guthaben?

Beim KI-Guthaben handelt es sich um eine neue Google-interne Währung, mit der man gewissermaßen ein Kontingent an Rechenpower bemisst. Das Guthaben kann jederzeit aufgeladen werden, kann je nach Verfügbarkeit verwendet werden und hinter den rechenhungrigen Diensten stehen praktisch Preisschilder. Die Rechenleistung für eine bzw. mehrere Aufgaben wird mit dem KI-Guthaben ausgeglichen bzw. bezahlt.

Was kostet KI-Guthaben?

Das KI-Guthaben kann auch in Deutschland erworben werden, Google gibt den Preis aber derzeit nur in US-Dollar an: Das Guthaben kann mit 25 Dollar (2.500 KI-Punkte), 50 Dollar (5.000 KI-Punkte) oder 200 Dollar (20.000 KI-Punkte) aufgeladen werden. Für 1 Dollar bekommt ihr umgerechnet also 100 KI-Punkte. Milchmädchentipp zur einfachen Rechnung: 1 Punkt entspricht aktuell 1 Cent.

Wie viel KI-Guthaben habe ich?

Alle Google-Nutzer bekommen jeden Monat 100 Punkte KI-Guthaben geschenkt. Habt ihr ein Google One AI Pro Abo, gibt es 1000 Punkte pro Monat geschenkt und Google One AI Ultra-Abonnenten erhalten monatlich 25.000 Punkte geschenkt. Den aktuellen Stand des Guthabens erfahrt ihr jederzeit in Google One, in Gemini sowie durch Fehlermeldungen, wenn nicht genügend Guthaben für eine Aufgabe zur Verfügung steht.

Wie lange gilt das KI-Guthaben?

Das geschenkte KI-Guthaben gilt nur für den jeweiligen Abrechnungszeitraum und wird nicht übertragen. Das gekaufte KI-Guthaben ist ab Kaufdatum für 12 Monate gültig – langfristiges Bunkern ist also nicht möglich.









Wofür ist das KI-Guthaben nutzbar?

Aktuell ist das KI-Guthaben nur in den rechenintensiven Gemini-Apps Whisk und Flow nutzbar bzw. für alle anderen Gemini-Anwendungen gibt es aktuell kein Preisschild. In obiger Auflistung seht ihr beispielhaft, wie viel die einzelnen Aufgaben derzeit kosten und wie weit ihr mit eurem jeweiligen Gratis-Budget in den einzelnen Paketen kommt.

Wer kann KI-Guthaben aufladen?

KI-Guthaben kann nur von Google One AI Pro- oder Google One AI Ultra-Abonnenten aufgeladen werden. Normale Google One-Abonnenten, Abonnenten von AI Plus oder Google-Nutzer ohne jegliches Abo können derzeit kein Abo aufladen.

—

Ich denke, dass Google mit dem KI-Guthaben ein simples aber dennoch effektives System geschaffen hat, um die KI-Kosten aus Nutzersicht transparent zu halten. Gleichzeitig sorgt man damit dafür, dass alle Nutzern das erhalten, was sie sich von Gemini wünschen, ohne dass der Grundpreis für alle Nutzer unnötig erhöht werden muss.

