Google One: KI-Upgrade für viele Nutzer – neue Gemini-Funktionen und höhere Limits im 2 TB-Paket (Übersicht)

Rund um die Abo-Plattform Google One hat sich in den letzten Wochen einiges getan, denn es wurde sowohl ein neues Paket gestartet als auch neue Funktionen für viele Nutzer eingeführt. Jetzt folgt das nächste KI-Update, das eine ganze Reihe von Neuerungen rund um Gemini 3 für Nutzer des Premium-Tarifs mitbringt: Das 2 TB-Paket zieht mit dem AI Plus-Tarif gleich.



Erst vor wenigen Wochen wurde das neue Google AI Plus-Abo eingeführt, dass die Google One KI-Abos komplettiert und um einen sehr günstigen Tarif mit eingeschränkten KI-Funktionen erweitert hat. Das sorgt für Ordnung im AI-Bereich, hat aber auch die Überschneidungen mit den weiteren Abos etwas undurchsichtiger gemacht – jetzt räumt man durch ein Upgrade eines bestehenden Tarifs damit auf.

Viele Abonnenten des Google One 2 TB-Tarifs erhalten in diesen Stunden eine E-Mail von Google, ich habe sie ebenfalls erhalten, die einige Verbesserungen und Upgrades ankündigt. Hauptsächlich dreht es sich darum, dass der Tarif dieselben Vorteile wie der Google AI Plus-Tarif bietet – ohne das für die Nutzer zusätzliche Kosten anfallen. Der Speicherplatz und die weiteren Premium-Vorteile bleiben unverändert, sodass es tatsächlich ein Upgrade und keine Anpassung an mehreren Seiten ist.

Tatsächlich ist es so, dass die per E-Mail angekündigten Verbesserungen schon seit dem Start von Google AI Plus vor einigen Tagen bei den meisten Nutzern angekommen sind – das gilt zumindest bei meinem Konto. Schon seit Tagen habe ich den „Plus“-Schriftzug bei Gemini, das (störende) Gemini in den Workspace-Apps sowie den erweiterten Zugriff auf Nano Banana Pro und einiges mehr. Die Liste der neuen Vorteile findet ihr im Folgenden:









Neue KI-Vorteile für Google One 2 TB

Mehr Zugriff auf Gemini 3 Pro, unser leistungsstärkstes Modell

Mehr Zugriff auf Deep Research in der Gemini-App

Videogenerierung mit eingeschränktem Zugriff auf Veo 3.1 Fast in der Gemini-App

Mehr Zugriff auf die Bildgenerierung mit Nano Banana Pro

Zusätzliche KI-Credits für die Videogenerierung in Flow und Whisk

Greifen Sie direkt in Google-Apps wie Gmail und Docs auf Gemini zu.

Das Upgrade bringt hauptsächlich die Verbesserungen aus Gemini 3 Pro in den Tarif. Das gilt sowohl beim KI-ChatBot als auch für die Deep Research-Funktionalität für umfangreiche Analysen und auch für den Zugriff auf Veo 3 und das neue Gemini Nano Banana Pro. Wer im medialen Bereich unterwegs ist, darf sich zusätzlich auf mehr Credits für die KI-Videogenerierung mit Flow sowie die Bildkomposition mit Whisk freuen.

Die für die allermeisten Nutzer auffälligste Neuerung dürfte es wohl sein, dass Gemini in GMail, Google Docs, Google Kalender und weiteren Workspace-Produkten zur Verfügung steht. Kann man mögen, muss man aber nicht…

