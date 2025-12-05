Gemini Update: Nano Banana Pro überall, Upgrade für One-Abonnenten, Google Assistant-Einstellung & mehr

Wir sind mit Gemini in die erste Dezember-Woche gestartet, die auch zum Ende des Jahres wieder sehr viele interessante Neuerungen und Ankündigungen mitgebracht hat: Von Nano Banana über das Upgrade für Google One-Abonnenten und dem Assistant-Aus bis zu Google Shopping, dem Blick hinter die Kulissen und sehr viel mehr. Wie immer haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Es war ohne Frage das Jahr von Gemini, doch auch mit dem nahen Ende von 2025 hat das Gemini-Team noch immer sehr viele Neuerungen in petto, die ausgerollt oder angekündigt werden: Nano Banana, Google One-Upgrade, Messages-Integration, Google Assistant-Aus, der Blick hinter die Kulissen – um nur mal einige Schlagworte zu nennen. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google Assistant wird eingestellt

Gemini hat den Google Assistant nicht nur abgelöst, sondern regelrecht überrannt und dem Boden gleichgemacht – schon heute dürften nur die allerwenigsten Nutzer den Assistenten vermissen. Und so löst die Meldung, dass der Google Assistant in Kürze eingestellt wird, heute kaum noch eine Reaktion aus – das hätte vor zwei bis drei Jahren noch völlig anders ausgesehen. Dennoch: Hier findet ihr alle Details zur Einstellung.

» Google Assistant wird bald eingestellt – alle Infos

Google ist der große KI-Gewinner

Kein Unternehmen ist im KI-Bereich so erfolgreich wie Google, ist schon heute so weit verzweigt in der gesamten KI-Welt und verdient so viel Geld mit den eigenen Diensten sowie denen der Konkurrenz. Natürlich gibt es da noch Nvidia, aber der Grafikchip-Hersteller ist eher Zulieferer als Anbieter.

» Google ist jetzt der ganz große KI-Gewinner









Gemini: Ein Blick hinter die Kulissen

Google-CEO Sundar Pichai gibt einen interessanten Einblick hinter die Kulissen von Gemini. Er philosophiert über das KI-Modell, über den Start von neuen Produkten, über die enorm hohe Schlagzahl rund um die KI und vieles mehr. Aber er blickt auch einige Jahre in die Zukunft und ist mit den Quantencomputern schon wieder einen ganzen Schritt weiter. Wirklich sehr interessant!

» Google-CEO Sundar Pichai gibt einen Blick hinter die Gemini-Kulissen

Gemini automatisiert Beratungsklau

Google Shopping bietet allen US-Nutzern jetzt an, dass Gemini im stationären Handel anruft und alle Informationen einholt. Das ist sehr praktisch, kommt aber einem automatisierten Beratungsklau gleich, bei dem die Händler eigentlich nur verlieren können. Das dürfte ziemlich sicher noch für Empörung sorgen.

» Google Shopping und Gemini mit automatisiertem Beratungsklau

Der perfekte Nano Banana Prompt

Google gibt einige Tipps, wie ihr aus Gemini Nano Banana Pro das Optimum herausholen könnt. Es gibt eine Reihe von Beispiel-Prompts mit ihren Auswirkungen, Infos zum Aufbau eines Prompts sowie eine Reihe von Beispielbildern. Solltet ihr nicht verpassen.

» So schreibt ihr den perfekten Prompt für Gemini Nano Banana (Pro)

Gemini for Home für alle Geräte

Gemini for Home wird schon sehr bald auf allen Smart Home-Geräten starten und den Google Assistant damit endgültig verabschieden. Google hat bereits angekündigt, dass man tatsächlich ALLE Geräte versorgen wird und das Upgrade vom Assistant auf Gemini auf jedes Gerät ankommen wird, das man jemals veröffentlicht hat.

» Google startet Gemini for Home auf allen Smart Home-Geräten









Gemini bekommt neue Android-App

Gemini bekommt eine ganz neue Android-App, die sehr viel mehr Funktionalität und Flexibilität bieten soll. Man spricht bereits von einer Gemini-App 2.0, die sich möglicherweise von der Konversationen-Ansicht verabschiedet und dem KI-ChatBot sehr viel mehr Möglichkeiten bieten kann, um Inhalte darzustellen – allen voran im grafischen Bereich. Wohin die Reise gehen kann, zeigt sich heute schon mit NotebookLM oder in der Google Websuche.

» Gemini soll schon bald eine viel stärkere App erhalten

Google One: KI-Upgrade für viele Abonnenten

Starkes Upgrade für viele Google One-Abonnenten: Wer ein 2 TB-Abo besitzt, bekommt jetzt Zugang zur erweiterten Gemini-Funktionalität, die bisher nur über die Google AI-Abos zur Verfügung gestanden hat. Das ist ein großer Schritt in vielen Bereichen. Ihr findet alle Details dazu im verlinkten Artikel.

» Google One-Nutzer erhalten starkes Gemini-Upgrade

Gemini bekommt Mediensammlung

Die Gemini-App bekommt einen neuen Eintrag in der Hauptnavigation, mit der ihr eine Mediensammlung aufrufen könnt. In dieser sind alle Bilder zu finden, die ihr zu Gemini hochgeladen habt oder die von der Gemini-KI generiert worden sind. Es ist eine Art visuelles Archiv, mit dem ihr direkt zur jeweiligen Konversation springen könnt.

» Gemini bekommt Mediensammlung mit allen generierten Bildern









Google Drive erhält Gemini-Zusammenfassung

Google Drive integriert die Gemini-KI jetzt noch tiefer als bisher. Im Cloudspeicher kann die KI jetzt Inhalte von Ordnern zusammenfassen. Das funktioniert zwar noch nicht ganz optimal, bietet aber auch eine Anbindung an den integrierten KI-ChatBot, mit dem Fragen zu Ordnern gestellt werden können.

» Gemini in Google Drive kann jetzt Ordner zusammenfassen

Google Messages integriert Nano Banana

Der Messenger Google Messages erhält eine neue Galerie-Darstellung, in die bei der Einzeldarstellung auch die KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana integriert ist. Das kann sehr praktisch sein und sicherlich auch für Spaß sorgen.

» Google Messages erhält Integration von Gemini Nano Banana

