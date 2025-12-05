Pixel Update: Android 16 QPR2 startet, euer Upgrade-Modell, Dezember-Update und starke Pixel-Aktionen

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Wir lassen die erste Pixel-Woche im Dezember hinter uns, die vor allem durch Updates geprägt war, die von Google veröffentlicht worden sind: So gab es das Dezember-Update, ein Feature Drop für alle Android-Smartphones, wir berichten über Android 16 QPR2 und vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


pixel update portfolio

Für Pixel-Nutzer gab es in dieser Woche einige große Updates, die sich wirklich sehen lassen konnten: Google hat Android 16 QPR2 veröffentlicht, damit sozusagen den Feature Drop für Dezember gebracht, es gab das Pixel-Update, wir haben euch euer Upgrade-Modell erklärt und jetzt gibt es auch noch viele Aktionen. Wie üblich war auch diesmal wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Euer Upgrade-Modell für die Pixel-Smartphones
Wir zeigen euch, wie lange euer Pixel-Smartphone noch mit Updates aktualisiert wird, welche Android-Version es zuletzt erhalten sollte und wie euer Upgrade-Modell nach dem Ablauf der Updates aussehen wird. Es gibt viele Informationen, die sonst nicht in aufbereiteter Form zu erhalten sind.

» Pixel-Smartphones: So lange gibt es Updates, die Android-Zielversion und das Upgrade-Modell

Android 16 QPR2 für Pixel-Smartphones
Google hat die Android 16 QPR2 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Die neue Version bringt viele Neuerungen mit, die sich in der Beta bereits gezeigt haben, hat aber auch einige eigenständige Verbesserungen an Bord.

» Android 16 QPR2 startet für alle Pixel-Smartphones




Dezember-Update für Pixel-Smartphones
Google hat das große Dezember-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Dieses umfasst nicht weniger als 37 Verbesserungen für die Pixel-Smartphones der sechsten bis zehnten Generation sowie eine ganze Reihe von Bugfixes. Außerdem sind natürlich die über 100 Fixes aus dem Android-Sicherheitsupdate mit dabei, die schon einige Stunden zuvor veröffentlicht worden sind.

Das Update umfasste auch die Android 16 QPR2 sowie natürlich das Android Feature Drop, das auch auf den Pixel-Smartphones ankommt. Auch wenn das ganz große Update mit Pixel Feature Drop ausgeblieben ist – aber noch folgen kann – ist es wieder ein starker Monat geworden. In den folgenden Artikel findet ihr alle Details zu den Updates:

» Google veröffentlicht Dezember-Update für Pixel-Smartphones

» Das steckt im großen Pixel-Update für Dezember

Pixel Watch bekommt neue Gesten
Google wird der Pixel Watch mehrere neue Gesten spendieren, mit der die Nutzer einfach interagieren können. Zu den neuen Gesten gehört das doppelte Tippen mit den Fingern sowie das Drehen des Handgelenks. Welche Aktionen damit ausgelöst werden könnten, zeigen wir euch im verlinkten Artikel. Eine dieser Gesten feiert dabei auch ein Comeback von der ersten und zweiten Generation der Google-Smartwatch.

» Pixel Watch bekommt neue Gesten




Pixel-Aktionen im Google Store
Im Google Store bei Amazon gibt es auch nach dem Ende der Black Friday-Aktionen eine Reihe von attraktiven Rabatten, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Es gibt hohe Rabatte auf Pixel 10-Smartphones, die Pixel 9-Smartphones, auf das Pixel 9a, es gibt die Pixel Watch 3 gar zum halben Preis und einiges mehr. Schaut doch mal herein.

» Das sind die Pixel-Festtagsangebote

» Pixel Watch 3 zum halben Preis und mehr

» Alle starken Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 899,00 EUR 684,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.099,00 EUR 899,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.299,00 EUR 1.121,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Wintergreen, 128GB with Pixel Buds 2a Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24... Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 123,95 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Bluetooth-Kopfhörer – Moonstone Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –... 249,00 EUR 209,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Frost, 128GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 1.148,00 EUR 917,78 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 128GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.348,00 EUR 1.108,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.548,00 EUR 1.408,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Peony, 128GB+ Buds A Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24... Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a, Iris, 128GB + Buds A Google Pixel 9a, Iris, 128GB + Buds A Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Actua-Display– Frost, 128GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem... 948,99 EUR 680,09 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super... 1.248,99 EUR 1.043,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Champagne Gold Aluminium Case – Hazel Band – LTE Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 279,99 EUR 249,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät (Made by Google) Google Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät (Made by Google) 49,99 EUR 42,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-12-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.