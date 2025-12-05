Pixel Update: Android 16 QPR2 startet, euer Upgrade-Modell, Dezember-Update und starke Pixel-Aktionen

Wir lassen die erste Pixel-Woche im Dezember hinter uns, die vor allem durch Updates geprägt war, die von Google veröffentlicht worden sind: So gab es das Dezember-Update, ein Feature Drop für alle Android-Smartphones, wir berichten über Android 16 QPR2 und vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Für Pixel-Nutzer gab es in dieser Woche einige große Updates, die sich wirklich sehen lassen konnten: Google hat Android 16 QPR2 veröffentlicht, damit sozusagen den Feature Drop für Dezember gebracht, es gab das Pixel-Update, wir haben euch euer Upgrade-Modell erklärt und jetzt gibt es auch noch viele Aktionen. Wie üblich war auch diesmal wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Euer Upgrade-Modell für die Pixel-Smartphones

Wir zeigen euch, wie lange euer Pixel-Smartphone noch mit Updates aktualisiert wird, welche Android-Version es zuletzt erhalten sollte und wie euer Upgrade-Modell nach dem Ablauf der Updates aussehen wird. Es gibt viele Informationen, die sonst nicht in aufbereiteter Form zu erhalten sind.

» Pixel-Smartphones: So lange gibt es Updates, die Android-Zielversion und das Upgrade-Modell

Android 16 QPR2 für Pixel-Smartphones

Google hat die Android 16 QPR2 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Die neue Version bringt viele Neuerungen mit, die sich in der Beta bereits gezeigt haben, hat aber auch einige eigenständige Verbesserungen an Bord.

» Android 16 QPR2 startet für alle Pixel-Smartphones









Dezember-Update für Pixel-Smartphones

Google hat das große Dezember-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Dieses umfasst nicht weniger als 37 Verbesserungen für die Pixel-Smartphones der sechsten bis zehnten Generation sowie eine ganze Reihe von Bugfixes. Außerdem sind natürlich die über 100 Fixes aus dem Android-Sicherheitsupdate mit dabei, die schon einige Stunden zuvor veröffentlicht worden sind.

Das Update umfasste auch die Android 16 QPR2 sowie natürlich das Android Feature Drop, das auch auf den Pixel-Smartphones ankommt. Auch wenn das ganz große Update mit Pixel Feature Drop ausgeblieben ist – aber noch folgen kann – ist es wieder ein starker Monat geworden. In den folgenden Artikel findet ihr alle Details zu den Updates:

» Google veröffentlicht Dezember-Update für Pixel-Smartphones

» Das steckt im großen Pixel-Update für Dezember

Pixel Watch bekommt neue Gesten

Google wird der Pixel Watch mehrere neue Gesten spendieren, mit der die Nutzer einfach interagieren können. Zu den neuen Gesten gehört das doppelte Tippen mit den Fingern sowie das Drehen des Handgelenks. Welche Aktionen damit ausgelöst werden könnten, zeigen wir euch im verlinkten Artikel. Eine dieser Gesten feiert dabei auch ein Comeback von der ersten und zweiten Generation der Google-Smartwatch.

» Pixel Watch bekommt neue Gesten









Pixel-Aktionen im Google Store

Im Google Store bei Amazon gibt es auch nach dem Ende der Black Friday-Aktionen eine Reihe von attraktiven Rabatten, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Es gibt hohe Rabatte auf Pixel 10-Smartphones, die Pixel 9-Smartphones, auf das Pixel 9a, es gibt die Pixel Watch 3 gar zum halben Preis und einiges mehr. Schaut doch mal herein.

» Das sind die Pixel-Festtagsangebote

» Pixel Watch 3 zum halben Preis und mehr

» Alle starken Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-12-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.