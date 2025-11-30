Pixel-Smartphones: Das ist euer Upgrade-Modell, eure Android-Zielversion und so lange gibt es noch Updates

Alle Nutzer der Pixel-Smartphones können sich darauf verlassen, monatliche Updates von Google zu erhalten, die das Gerät auf dem neuesten Stand halten. Das Update-Versprechen zählt nach wie vor zu den größten Stärken der Smartphones und dürfte so manche Nutzer zum Google-Produkt greifen lassen. In diesem Artikel erhaltet ihr die vollständige Übersicht über die Dauer, die Zielversion sowie euer Upgrade-Modell.



Google kann mit den Pixel-Smartphones immer neue Höhen erklimmen, hat ein ähnlich starkes Image wie das Apple iPhone oder die Samsung Galaxys aufgebaut und etabliert sich so langsam in den globalen Top5. Ein gewichtiger Grund für die steigende Beliebtheit sind nach wie vor die zuverlässigen Updates, die Google Monat für Monat auf alle Smartphones ausrollt. Das galt damals wie heute.

Bei der ersten Pixel-Generation aus dem Jahr 2016 galten noch drei Jahre Software-Updates, mit einer folgenden Generation wurde das zunächst auf fünf Jahre und später auf den heutigen Stand von ganzen sieben Jahren gebracht. Sieben Jahre lang aktualisiert Google die Pixel-Smartphones monatliche mit Sicherheitsupdates, Pixel-Updates, neuen Android-Versionen, Pixel Feature Drops und QPR-Versionen. Hat man an einer Android-Beta Interesse, darf mehrmals pro Monat mit Updates gerechnet werden.

Schon zum Verkaufsstart jedes Pixel-Smartphones ist bekannt, wie lange Google dieses mit Updates versorgt. Allerdings gibt man nur an, dass es sieben Jahre Updates gibt und wann der US-Verkaufsstart gewesen ist. Was daraus folgt, muss man sich selbst ausrechnen. Das haben wir in den letzten Wochen für euch getan und zeigen euch in der folgenden Liste alle wichtigen Infos zur Update-Dauer eures Pixel-Smartphones.









Smartphone Updates bis Letztes Android Upgrade-Modell Pixel 6 (Pro) Oktober 2026 Android 17 Pixel 11 Pixel 6a Juli 2027 Android 17 Pixel 11a Pixel 7 (Pro) Oktober 2027 Android 18 Pixel 12 Pixel 7a Mai 2028 Android 18 Pixel 12a Pixel 8 (Pro) Oktober 2030 Android 20 Pixel 15 Pixel 8a Mai 2031 Android 20 Pixel 15a Pixel Fold Juni 2028 Android 18 Pixel 13 Pro Fold Pixel 9 (Pro) August 2031 Android 21 Pixel 16 Pixel 9 Pro Fold August 2031 Android 21 Pixel 16 Pro Fold Pixel 9a April 2032 Android 21 Pixel 16a Pixel 10 (Pro) August 2032 Android 22 Pixel 17 Pixel 10 Pro Fold Oktober 2032 Android 22 Pixel 17 Pro Fold

Zwei kurze Beispiele aus der Tabelle: Wer sich ein Pixel 10 kauft, erhält Updates bis August 2032, wird Android 22 als voraussichtlich letztes Betriebssystem-Update erhalten. Wird das Smartphone nicht mehr versorgt, ist bereits das Pixel 17 als Upgrade-Modell am Markt. Habt ihr ein Pixel 7, wird dieses bis Oktober 2027 Updates erhalten, zuletzt Android 18 bekommen und euer Upgrade-Modell wäre das Pixel 12.

Die Angaben zur Android-Version und zum Upgrade-Modell gehen natürlich davon aus, dass Google nichts an den jährlichen Zyklen ändert. Die Datumsangabe hingegen ist offiziell von Google garantiert und Teil des Update-Versprechens. Ich denke, wenn man sich diese Zeiten der modernen Pixel-Smartphones anschaut, relativiert das selbst die stolzen Preise der Flaggschiff-Geräte. Vielleicht hilft dies dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung Pro-Pixel.

