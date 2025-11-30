Android auf dem Desktop: Google startet wohl mit drei Projekten; ChromeOS, Aluminium OS & Desktopmodus

Google hat sich mit Android bald zwei Jahrzehnte lang auf Smartphones, mobile Geräte und weitere Formfaktoren konzentriert, den Desktop aber bis auf sehr wenige Ausnahmen stets ignoriert. Das wird sich im nächsten Jahr ändern und wie es aussieht, wirft man jetzt das gesamte Android-Gewicht in die Waagschale und startet mit drei (!) völlig unterschiedlichen Ansätzen. Hier findet ihr einen schnellen Überblick nach aktuellem Wissensstand.



Bis auf ein gelegentliches Streifen sowie diverse Experimente hat Google nie einen ernsthaften Desktop-Anlauf mit Android versucht. Für diesen Bereich war das Betriebssystem ChromeOS mit den Chromebooks zuständig, konnte aber bis auf einige Achtungserfolge nicht annähernd die Popularität von Android erreichen. Daher laufen bei Google schon seit längerer Zeit umfangreiche Vorbereitungen, um Android auf den Desktop zu bringen. Waren es zunächst zwei Projekte, kennen wir seit dieser Woche gleich drei.

Android-Desktopmodus

Der Android-Desktopmodus ist die einfachste Variante und sollte eigentlich schon mit Android 16 Premiere feiern, woraus dann aber vielleicht aufgrund des großen 2026er-Anlaufs erst einmal nichts geworden ist. Es handelt sich dabei vereinfacht gesagt um eine vom Smartphone oder Tablet gesteuerte Oberfläche, die ein großes Display ansteuert. Unterstützung für Tastatur, Maus und weitere Hardware ist mit an Bord. Das Smartphone bleibt stets das Herzstück.

» Alle Infos zum Android-Desktopmodus

Android + ChromeOS

Vor einigen Monaten hat Google offiziell verkündet, dass Android und ChromeOS verschmolzen werden sollen. Geplant ist ein Android mit ChromeOS-Aufsatz, das weiterhin auf Chromebooks zum Einsatz kommen soll. Aufgrund der mittlerweile sehr stark angenäherten Oberflächen ist der Schritt gar nicht so groß und es gibt kaum noch eine abhebende Definition einer „ChromeOS-Oberfläche“ im Vergleich zu Android. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen seit Jahren und im Zuge dessen dürften sogar Windows-Apps zu ChromeOS gelangen.

Aluminium OS

Bei Aluminium OS handelt es sich um ein ganz neues Betriebssystem, das erst vor wenigen Tagen als „KI-Betriebssystem“ bekannt geworden ist. Das neue Projekt besitzt ebenfalls einen Android-Kern, soll aber wohl größere Unabhängigkeit vom Smartphone-konzentrierten Betriebssystem bieten. Aluminium OS und ChromeOS (mit oder ohne Android) sollen einige Jahre parallel laufen, bevor die geplante Einstellung von ChromeOS umgesetzt wird.

» Alle Infos zu Aluminium OS

Es gibt noch viele Unklarheiten, auch wenn die Einzelprojekte bereits offiziell grob umrissen worden sind. Das Zusammenspiel zwischen ChromeOS, ChromeOS+Android und Aluminium OS ist noch vollkommen unklar. Deutlich wird allerdings, dass sich der gesamte Desktop-Angriff rund um Android drehen wird – Googles Allzweckwaffe, die dann auf allen Geräten zum Einsatz kommt. Wir dürfen gespannt sein, 2026 wird ein spannendes Jahr im Betriebssystem-Bereich.

» ChromeOS wird eingestellt: Google plant Umstellung auf neues KI-Betriebssystem Aluminium OS (Android)

