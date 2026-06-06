WhatsApp: So könnt ihr Nachrichten ohne blauen Haken lesen – Widget ermöglicht unbemerkten Abruf

Der Messenger WhatsApp dürfte bei vielen Menschen zur Riege der meistgenutzten Apps gehören, denn dieser ist das Hauptmedium für die Kommunikation und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Heute zeigen wir euch einen Trick, der vielen Nutzern vielleicht gar nicht geläufig ist, aber sicherlich das eine oder andere Mal benötigt wird: So könnt ihr WhatsApp-Nachrichten lesen, ohne dass diese mit einem blauen Haken markiert werden.



Der Erfolg von WhatsApp basiert auf einfachen Faktoren, die bis heute Bestand haben: Neben der Verwendung per Telefonnummer ist das vor allem die sehr einfache Bedienung, die kaum einer Erklärung bedarf. Das allermeiste ist selbsterklärend oder kann sehr schnell herausgefunden werden. Das gilt auch für den „Haken-Code“, der von vielen anderen Messenger übernommen wurde: Ein Haken zeigt, dass die Nachricht auf den WhatsApp-Servern angekommen ist. Zwei Haken bedeuten, dass die Nachricht auf dem Smartphone des Empfängers angekommen ist und sobald sich diese in Blau färben, hat der Empfänger die Nachricht gelesen.

Diese Haken sind simpel und aus gutem Grund sehr populär, doch sie können auch für beide Gesprächspartner eine Form von Druck auslösen – sei es bewusst oder eher unterbewusst. Das mag in den meisten Fällen nicht so sein, doch vermutlich hat jeder schon einmal die Situation gehabt, bei der man grübelt, warum die Person trotz blauem Haken nicht antwortet. Andersherum entsteht beim Empfänger der Druck, aufgrund des blauen Hakens antworten zu müssen. Klingt nach Kindergarten, aber ich denke, dass die allermeisten Leser sehr genau wissen, was ich meine. Natürlich stark abhängig vom Inhalt der Nachricht und der Beziehung zur anderen Person.

Aus diesem Grund kann es hilfreich sein, sich durch das Lesen einer Nachricht, ohne einen blauen Haken zu erhalten, einen Informationsvorsprung zu verschaffen – selbst für den Empfänger kann das Vorteile haben. Ob das die feine englische Art ist, muss dennoch jeder situationsbedingt für sich selbst entscheiden.

Offiziell bietet WhatsApp nur eine einzige Möglichkeit, eine Nachricht ohne den blauen Haken zu lesen: Nämlich durch das Abschalten dieses Features in den Datenschutz-Einstellungen. Das beruht allerdings auf Gegenseitigkeit und sorgt dafür, dass auch ihr selbst keinen blauen Haken mehr sehen könnt. Ein temporäres Umschalten wäre vielleicht eine Lösung, aber höchstens im Notfall praktikabel. Doch es geht viel einfacher.









Die Lösung: Das WhatsApp-Widget

Die Lösung liegt im Homescreen-Widgets von WhatsApp. Das wurde zwar seit Ewigkeiten nicht mehr weiterentwickelt, erfüllt seinen Zweck aber nach wie vor. In diesem Widget finden sich alle eingegangen Nachrichten aus euren Konversationen, die ihr bisher noch nicht gelesen habt. Das Widget erinnert an einen Mini-Chat, ist aber eine nach Zeitstempel sortierte Liste mit der Kombination aus allen aktiven Chats.

Ihr findet in diesem Widget stets alle ungelesenen Nachrichten in voller Länge, sodass ihr diese dazu nutzen könnt, eine gesamte Meldung ohne das Öffnen der App zu lesen – ganz im Gegensatz zu den klassischen, gekürzten, Android-Benachrichtigungen. Es können auch Formatierungen und einige Emojis enthalten sein. Weil ein solches Widget eher passiv verwendet wird, gibt es von WhatsApp keinen blauen Haken, wenn ihr eine Nachricht lest. Das geschieht erst dann, wenn ihr den Chat mit einem Tap auf die Nachricht öffnet.

Innerhalb des Widgets kann auch gescrollt werden, sodass Dutzende von Nachrichten darin gelesen werden können. Aufpassen müsst ihr allerdings beim Scrollen, bei dem etwas Hektik herausgenommen werden sollte. Denn einmal falsch getippt, öffnet sich die Konversation und das Gegenüber erhält den blauen Haken. Das ist natürlich kein Drama, aber genau das möchten wir mit dieser Umgehung ja eigentlich verhindern.

» WhatsApp: So könnt ihr Nachrichten weiterleiten, ohne dass diese als ‚weitergeleitet‘ markiert werden (Tipp)

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.